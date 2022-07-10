1) Регистрация учетной записи на сайте

﻿1.1 Нужно будет создать сайт на Django (CSS и HTML у меня есть, нужно будет только подключить).

﻿1.2 Сделать личный кабинет пользователя и админа

﻿1.2.1 В личном кабинете ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ должна быть возможность скачать файл.

﻿ ﻿1.2.2 Личный кабинет АДМИНА должен иметь возможность управления контроля над ﻿ ﻿ ﻿пользователями(то-есть изменять базу данных, базы данных я так же предоставлю)﻿