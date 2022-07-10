Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.
Создать форму регистрации Django и подключить готовый CSS
1) Регистрация учетной записи на сайте
1.1 Нужно будет создать сайт на Django (CSS и HTML у меня есть, нужно будет только подключить).
1.2 Сделать личный кабинет пользователя и админа
1.2.1 В личном кабинете ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ должна быть возможность скачать файл.
1.2.2 Личный кабинет АДМИНА должен иметь возможность управления контроля над пользователями(то-есть изменять базу данных, базы данных я так же предоставлю)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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