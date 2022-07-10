Создать форму регистрации Django и подключить готовый CSS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки606 просмотров

1) Регистрация учетной записи на сайте

﻿1.1 Нужно будет создать сайт на Django (CSS и HTML у меня есть, нужно будет только подключить).

﻿1.2 Сделать личный кабинет пользователя и админа

﻿1.2.1 В личном кабинете ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ должна быть возможность скачать файл.

﻿ ﻿1.2.2 Личный кабинет АДМИНА должен иметь возможность управления контроля над ﻿ ﻿ ﻿пользователями(то-есть изменять базу данных, базы данных я так же предоставлю)﻿

CSSDjangoHTML
3 года назад
Ozy1
21 год
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

lStyle
25 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$50
4 дня
Escrow
Огромное вам спасибо за Вашу работу, я очень доволен результатом!
очень хороший заказчик

Заявки фрилансеров

lStyle
25 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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