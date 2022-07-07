CMS ModX. Реализовать возможность бронирования услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки403 просмотра

CMS ModX.

Необходимо реализовать возможность бронирования услуг с выбором даты и времени. После подтверждения оплаты (сервис для оплаты используется Tap2pay) запись на забронированное время становится неактивной.

MODX
3 года назад
Liudmila16
Людмила 
41 год
9 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
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