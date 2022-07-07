Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.
CMS ModX. Реализовать возможность бронирования услуг
CMS ModX.
Необходимо реализовать возможность бронирования услуг с выбором даты и времени. После подтверждения оплаты (сервис для оплаты используется Tap2pay) запись на забронированное время становится неактивной.
Заявки фрилансеров
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