Liudmila16

Ищется разработчик для создания мобильного приложения, посвященного акциям и скидкам в сфере оздоровительных услуг. Приложение должно содержать актуальные предложения, удобный интерфейс и возможность получения уведомлений о новых акциях.
- Мобильные приложения11 заявокЗакрытгод назад
Необходимо настроить интеграцию по API между сервисами rubitime.ru и tap2pay.me. После заполнения формы на rubitime пользователь должен иметь возможность произвести оплату через tap2pay.me. Ознакомьтесь с документацией по API для выполнения задачи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется написание множества уникальных и интересных статей на тему SPA. Ожидаются качественные тексты, которые будут привлекать внимание и содержать 'вкусную' информацию.Завершен2 года назад
Требуется разработать всплывающее окно 'Подарки по акции' для сайта на платформе Digistr. В админке должна быть возможность настраивать задержку появления, время до повторного показа, текст, изображение и ссылку. Пользователь сможет закрывать окно или переходить по ссылке.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется доработка компонента для системы управления Joomla! Необходима проработка функционала и улучшение пользовательского интерфейса. Подробности будут предоставлены в личной переписке.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать функционал бронирования услуг в CMS ModX, который позволит пользователям выбирать дату и время. После подтверждения оплаты через Tap2pay запись на забронированное время должна становиться неактивной. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса и надежной интеграции с платежной системой.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить проблему с отображением категорий TV в админке MODX. Проблема аналогична описанной на сайте, но компонент Boilerplate отсутствует. Требуется анализ и решение ошибки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработайте контент-план для Instagram на месяц, включая посты и Истории, для страницы, связанной с услугами грузоперевозок. Уделите внимание актуальным темам и форматам, чтобы привлечь целевую аудиторию и повысить вовлеченность.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется подготовить описания к карточкам товаров в разделы 'наборы инструментов' и 'компрессоры'. Техническое задание прикреплено. Оплата осуществляется по факту предоставления описаний, ставка 1-1,5$ за 1 тыс. симв. без пробелов.Завершен3 года назад
Требуется настроить синхронизацию товаров с сайта на Битриксе через YML формат для интеграции с самописной CMS. Необходимо обеспечить корректный обмен данными между системами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо написать статью объемом 2000 символов о детском неврологе для сайта медицинских услуг. В дальнейшем планируется регулярное создание статей по темам ортопедия, неврология, проктология, флебология, УЗИ и массаж. Подробности и требования к содержанию будут предоставлены позже.Завершен4 года назад
Требуется написать статью на тему изготовления памятников для сайта. Объем текста должен составлять 2000 символов, быть структурированным с заголовками и подзаголовками. Текст должен быть информативным, удобочитаемым и без избыточной 'воды'. Не использовать прилагательные, описывающие качество услуг.Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен текст на главную страницу интернет-магазина по продаже инструментов и строительного оборудования.Завершен4 года назад
Требуется написание 2-х статей про то как выбирать строительный инструмент и про садовую технику (инструменты) для дачи (частного дома).Завершен4 года назад
Необходимо реализовать следующую задачу: Есть форма регистрации. Надо внедрить на эту страницу дополнительную форму от стороннего сайта, который предоставляет ее в виде текстового файла, который содержит CSS, Jawa PHP. Форма проверена ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Для интернет магазина на CMS Wordpress добавить возможность загрузки товаров из CSV в WooCommerce.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Для компонента Guru (https://guru.ijoomla.com/) для Joomla! нужна защита от копирования и скачивания PDF-файлов, текстовой и графической информации.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется доработка по сайту. Настроить сортировку в каталоге, создать раздел с акциями, скрыть элементы на карточке товара. Задача срочная. Подробности по задаче в личной переписке.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить двусторонний обмен данными между компонентом Guru (https://guru.ijoomla.com/features), установленном на сайте под управлением CMS Joomla! и платформой для разработки персональных CRM КБ 3.0 (https://clientbase.ru/). Более подробно в личной переписке.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Надо на сайте в корзине сделать скидки. Т.е при заказе товаров от 75 рублей до 115 рублей чтобы предоставлялась скидка 5%, при заказе от 116 рублей - 10%.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад