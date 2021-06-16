Liudmila16

Людмила Liudmila16

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
выплачено фрилансерам
29%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$150
10 баллов
2 года назад
Интеграция по api
Интеграция API
Четкое ТЗ. Оплата вовремя! Рекоммендую!!!
Работа была сделана качественно и в срок согласно ТЗ. Всегда на связи. Детально разобрался с поставленной задачей. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую.
Ответный отзыв
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
10 часов назад
$20
10 баллов
2 года назад
Написание статей о SPA
Написание статей
И Вам большое спасибо за заказ, обращайтесь ещё!
Все отлично! Работаю с Ольгой не первый раз - все вовремя и четко по ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$2
10 баллов
3 года назад
Описание к карточкам товаров
Работать с Людмилой легко и приятно, мои рекомендации!
Все отлично и вовремя написано. Лера единственная!, кто внимательно ознакомился с техзаданием на этапе выбора исполнителя. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству! Лера, большое спасибо!
Ответный отзыв
lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
$4
10 баллов
4 года назад
Статья для сайта медицинских услуг
Четкая постановка задачи, быстрая проверка и такая же оперативная оплата работы. Полностью готова сотрудничеством, рекомендую!
Хорошая и легко читаемая статья. По сути и без воды. Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
10 часов назад
$12
10 баллов
4 года назад
Статья на главную страницу сайта
Сотрудничеством полностью довольна. Спасибо.
Спасибо за работу! Все хорошо.
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