lStyle

Алексей lStyle

 
24 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
Fullstack Django developer

Мне очень лень перепичывать все суда,

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Django
недостаточно оценок
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$50
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Отзывы заказчиков
Ozy1
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Создать форму регистрации Django и подключить готовый CSS
Огромное вам спасибо за Вашу работу, я очень доволен результатом!
очень хороший заказчик
Ответный отзыв
guest_16551201967928
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
2 года назад
Лабораторные работы по Django
Прекрасно выполненная работа, сроки сжатые и все работает прекрасно.
Очень хороший отзывчивый заказчик
Ответный отзыв