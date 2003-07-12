Fullstack Django developer
Мне очень лень перепичывать все суда,
вот ссылка на freelanceunt: https://freelancehunt.com/freelancer/lstyle.html
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Огромное вам спасибо за Вашу работу, я очень доволен результатом!
Ответный отзыв
очень хороший заказчик
$25
10 баллов
2 года назад
Прекрасно выполненная работа, сроки сжатые и все работает прекрасно.
Ответный отзыв
Очень хороший отзывчивый заказчик