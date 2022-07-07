Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.
Настройка на сайте отправки емейлов
Добрый день.
Сломалась функция отправки емейлов с сайта.
На чем сделан сайт:
Netcat - это админка сайта ( фронтенд)
Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров,
старый код админки ( на которой было написано все)
Шаблон письма есть - мы работали через mailchimp
Важно, что бы при регистрации отправлялась, ссылка для подтверждения емейла. При клике на данную ссылку, происходила активация аккаунта в сервисе.
Возможно настройка как через сервер, так и через сторонний ресурс ( unisender или что можете предложить).
Пишите в откликах, есть ли опыт работы и сколько хотите денег за данную работу.
Хотелось бы в часах оплату ваших услуг.
Заявки фрилансеров
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