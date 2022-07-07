Настройка на сайте отправки емейлов

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Закрыт1 заявка369 просмотров

Добрый день.

Сломалась функция отправки емейлов с сайта.

На чем сделан сайт:

Netcat - это админка сайта ( фронтенд)

Symfony - личные кабинеты пользователей ( вебмастеров), частично админа\менеджеров,

старый код админки ( на которой было написано все)

Шаблон письма есть - мы работали через mailchimp

Важно, что бы при регистрации отправлялась, ссылка для подтверждения емейла. При клике на данную ссылку, происходила активация аккаунта в сервисе.

Возможно настройка как через сервер, так и через сторонний ресурс ( unisender или что можете предложить).

Пишите в откликах, есть ли опыт работы и сколько хотите денег за данную работу.

Хотелось бы в часах оплату ваших услуг.

Symfony
3 года назад
postin
Петр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Эдгар
 
41 год
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
45 отзывов
3 года назад

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