Создание онлайн сервиса подачи заявлений в суд (набор калькуляторов)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок597 просмотров

Добрый день!

Ищу web-программиста для создания онлайн сервиса по генерации документов для подачи в суд.

Если вкратце, сайт будет представлять из себя набор сервисов, которые будут помогать людям формировать различные юридические документы, например:

- расторжение брака,

- взыскание задолженности по зарплате,

- оспаривание штрафа,

- ущерб от ДТП,

- споры с застройщиками,

- выплаты по ОСАГО,

- претензия в банк,

- заявление о возврате страховки,

- жалоба на коллектора,

- иск о взыскании денег по договору займа,

- об исключении имущества из-под ареста.

Некий пример того, что уже похожее есть в рунете: податьвсуд.рф

По сути, нужно сделать 1 в 1, только кол-во калькуляторов под разные услуги будет в разы больше.

Полную логику работы по каждому сервису мы предоставим. Само ТЗ и пример файла PDF, который должен получиться.

Пример работы на одном документе. Например, человеку нужно подготовить документ-претензию застройщику (квартиру сдали не в срок, а с опоздаем в год). Человек заходит к нам на сайт, выбирает нужный сервис, появляются поля для заполнения:

Ваше ФИО - человек заполняет его вручную.

ИНН застройщика - человек вводит ИНН, и АВТОМАТИЧЕСКИ, подтягиваются все данные этого застройщика через API.

Вводит когда был заключен договор, вводит дату предполагаемого завершения строительства, и автоматически (по формуле которую дадим), рассчитывается стоимость неустойки.

Все данные переменными вставляются в документ-шаблон. ВСЕ. Документ готов. Его можно оплатить на сайте и скачать человеку.

И вот таких сервисов (по подготовке различных документов) на нашем сайте будут сотни. Ищем человека, который сможем по нашей логике это реализовать.

Т.е. нужно по сути работать с API различных открытых баз данных (компаний, ООО и пр.). И по шаблону формировать документы.

Ищем толкового разработчика, который не пропадает и быстро работает, а также готов быть иногда на связи голосом. Готовы достойно оплачивать его труд.

Оставьте заявку или напишите мне в личку.

Расскажу все подробно и с примерами. Спасибо.

p.s. во вложении примеры готового документа который должен получиться (в нем отмечены места для вставки переменных значений).

3 года назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sanchopansa48
Александр 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$800
60 дней
Escrow
Спасибо большое Александру за работу. Крайне рекомендую!
Отличная постановка и определение задач, оплата в срок и возможность всегда обсудить вопрос голосом. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Павел
 
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