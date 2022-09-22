Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.
Создание онлайн сервиса подачи заявлений в суд (набор калькуляторов)
Добрый день!
Ищу web-программиста для создания онлайн сервиса по генерации документов для подачи в суд.
Если вкратце, сайт будет представлять из себя набор сервисов, которые будут помогать людям формировать различные юридические документы, например:
- расторжение брака,
- взыскание задолженности по зарплате,
- оспаривание штрафа,
- ущерб от ДТП,
- споры с застройщиками,
- выплаты по ОСАГО,
- претензия в банк,
- заявление о возврате страховки,
- жалоба на коллектора,
- иск о взыскании денег по договору займа,
- об исключении имущества из-под ареста.
Некий пример того, что уже похожее есть в рунете: податьвсуд.рф
По сути, нужно сделать 1 в 1, только кол-во калькуляторов под разные услуги будет в разы больше.
Полную логику работы по каждому сервису мы предоставим. Само ТЗ и пример файла PDF, который должен получиться.
Пример работы на одном документе. Например, человеку нужно подготовить документ-претензию застройщику (квартиру сдали не в срок, а с опоздаем в год). Человек заходит к нам на сайт, выбирает нужный сервис, появляются поля для заполнения:
Ваше ФИО - человек заполняет его вручную.
ИНН застройщика - человек вводит ИНН, и АВТОМАТИЧЕСКИ, подтягиваются все данные этого застройщика через API.
Вводит когда был заключен договор, вводит дату предполагаемого завершения строительства, и автоматически (по формуле которую дадим), рассчитывается стоимость неустойки.
Все данные переменными вставляются в документ-шаблон. ВСЕ. Документ готов. Его можно оплатить на сайте и скачать человеку.
И вот таких сервисов (по подготовке различных документов) на нашем сайте будут сотни. Ищем человека, который сможем по нашей логике это реализовать.
Т.е. нужно по сути работать с API различных открытых баз данных (компаний, ООО и пр.). И по шаблону формировать документы.
Ищем толкового разработчика, который не пропадает и быстро работает, а также готов быть иногда на связи голосом. Готовы достойно оплачивать его труд.
Оставьте заявку или напишите мне в личку.
Расскажу все подробно и с примерами. Спасибо.
p.s. во вложении примеры готового документа который должен получиться (в нем отмечены места для вставки переменных значений).
Выбранный исполнитель
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