Парсинг информации о номере с Getcontact

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки559 просмотров

Необходимо на php реализовать парсинг информации о номере с getcontact. В интернете есть готовый скрипт. Кажется, что нужно продебажить мобильную версию приложения и достать приватные ключи. После - вставить их в код.

PHP
3 года назад
kormas
Марат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
НАТАЛІЯ
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Список правок на сайте Ларавел

    $350

    Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать плагин WP

    $200

    Требуется разработка плагина для WordPress с использованием Auto Funnel Press. Плагин должен реализовать технологию партнерского блока, позволяя пользователям получать уникальные ссылки для привлечения новых участников. Ожидается интеграция с существующими программами и функциональность для отслеживания присоединений через ссылки.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать форму регистрации Django и подключить готовый CSS

    Разработать форму регистрации учетной записи на сайте с использованием Django. Необходимо подключить готовый CSS и создать личный кабинет для пользователей с возможностью скачивания файлов, а также администраторский кабинет для управления пользователями и базами данных.

    CSSDjangoHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка на сайте отправки емейлов

    Требуется восстановить функцию отправки емейлов на сайте, использующем Netcat и Symfony. Необходимо настроить отправку ссылок для подтверждения регистрации и активации аккаунта. Возможна настройка через сервер или сторонние сервисы, такие как unisender. Укажите ваш опыт работы и стоимость услуг в часах.

    Symfony
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • CMS ModX. Реализовать возможность бронирования услуг

    Необходимо разработать функционал бронирования услуг в CMS ModX, который позволит пользователям выбирать дату и время. После подтверждения оплаты через Tap2pay запись на забронированное время должна становиться неактивной. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса и надежной интеграции с платежной системой.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист в области HTML, CSS, JavaScript

    $30

    Требуется специалист для адаптации 2 одностраничных сайтов под разные разрешения и внесения небольших дополнений в третий 4-страничный сайт. Также необходима адаптация третьего сайта. Задача включает в себя оптимизацию и корректировку в соответствии с требованиями учебного проекта.

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется помощь в разработке бота и интеграции с getcourse

    Ищется специалист для разработки бота на базе salebot.io с последующей интеграцией на платформе getcourse. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с данными платформами.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Расширение Chrome для снятия скриншотов

    Требуется разработка расширения для Chrome, позволяющего пользователю делать скриншоты страниц. После нажатия на иконку открывается панель с кнопками для создания скриншота видимой области или всей страницы. Все скриншоты сохраняются с указанием времени и URL. Максимум 20 скриншотов с одного домена. Реализовать функционал добавления, удаления и отправки скриншотов на сервер.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проект, написанный на Фреймворке yii

    Требуется поднять сайт на фреймворке Yii, оптимизировать его скорость согласно рекомендациям Google PageSpeed. Необходимо удалить ненужные скрипты, которые блокируют отображение. Доступ к проекту и ТЗ предоставлены. Ориентировка по цене и срокам исполнения обязательна.

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм бот

    Необходимо скопировать функционал уже имеющегося телеграм-бота или разработать новый с аналогичным функционалом. Требуется опыт в веб-программировании и создание ботов для Telegram.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад