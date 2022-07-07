Требуется разработка расширения для Chrome, позволяющего пользователю делать скриншоты страниц. После нажатия на иконку открывается панель с кнопками для создания скриншота видимой области или всей страницы. Все скриншоты сохраняются с указанием времени и URL. Максимум 20 скриншотов с одного домена. Реализовать функционал добавления, удаления и отправки скриншотов на сервер.