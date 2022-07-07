Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.
Парсинг информации о номере с Getcontact
Необходимо на php реализовать парсинг информации о номере с getcontact. В интернете есть готовый скрипт. Кажется, что нужно продебажить мобильную версию приложения и достать приватные ключи. После - вставить их в код.
Заявки фрилансеров
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