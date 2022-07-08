Подготовить бэкенд для проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок667 просмотров

Подготовка бэкенда для проекта.

Есть проект в который нужно внести доработки.

Проект залит на GitHub.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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