Требуется доработка проекта на платформе Битрикс с целью интеграции функционала добавления товаров в корзину. Если пользователь не авторизирован, необходимо предлагать ввести адрес. Также требуется реализовать геоопределение адреса и возможность выбора адреса доставки или магазина. Используйте API Яндекс Карт для отображения карты и работы с зоной доставки.
Добавить каталог на Wordpress
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.
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