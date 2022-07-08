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Закрыт7 заявок892 просмотра

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.

WordPress
3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
$150
15 дней
Escrow
В общем я незнаю откуда у данного исполнителя предыдущие такие отзывы, скорее всего по другим проектам он находил нормальных программистов которые за него делали работу, но тут с самого начала все пошло не так... Изначально не было никаких результатов долго, как и обратной связи - максимум раз в день. Только обещания что все будет хорошо и т.д. В итоге вместо обещанных результатов и что он подключил своего якобы друга для более быстрого завершения работ он попросил перевести 2 тыс. заранее еще для этого. В итоге когда по срокам нужен был результат он мне начал присылать скрины что его "друг" пропал и подвел его что не завершил работы! Получается что он не сам все делал и решил свалить на другого... В общем можно много чего написать, есть переписка в телеграме кому интересно скину. В итоге сегодня он вообще удалил наработки что были хоть какие-то сделаны и сказал что это не он, это оно само! А потом вовсе удалил всю переписку в телеграме (хорошо что по опыту уже таких ситуаций сделали экспорт чата и что в телеграме есть эта отличная функция). Поэтому ни в коем случае не связывайтесь с этим "исполнителем" и получается мошенником...

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Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
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3 года назад
Misha_Shastun
Миша 
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Был
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Георгий
 
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