В общем я незнаю откуда у данного исполнителя предыдущие такие отзывы, скорее всего по другим проектам он находил нормальных программистов которые за него делали работу, но тут с самого начала все пошло не так... Изначально не было никаких результатов долго, как и обратной связи - максимум раз в день. Только обещания что все будет хорошо и т.д. В итоге вместо обещанных результатов и что он подключил своего якобы друга для более быстрого завершения работ он попросил перевести 2 тыс. заранее еще для этого. В итоге когда по срокам нужен был результат он мне начал присылать скрины что его "друг" пропал и подвел его что не завершил работы! Получается что он не сам все делал и решил свалить на другого... В общем можно много чего написать, есть переписка в телеграме кому интересно скину. В итоге сегодня он вообще удалил наработки что были хоть какие-то сделаны и сказал что это не он, это оно само! А потом вовсе удалил всю переписку в телеграме (хорошо что по опыту уже таких ситуаций сделали экспорт чата и что в телеграме есть эта отличная функция). Поэтому ни в коем случае не связывайтесь с этим "исполнителем" и получается мошенником...