Laravel - доработать срочно верстку меню Сейчас!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки200 просмотров

Laravel - доработать срочно верстку меню Сейчас!

Бюджет 15$ Оплата по готовности

Работы на 30 минут

оставляйте телеграмм для связи

Laravel
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

viktor8912579919
Виктор 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
1 день
Хорошее выполнение задачи, рекомендую к сотрудничеству
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Заявки фрилансеров

Иван
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
viktor8912579919
Виктор 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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