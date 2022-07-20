Ищется web-программист для разработки онлайн сервиса, который позволит пользователям генерировать юридические документы для подачи в суд. Сайт будет включать множество калькуляторов для различных услуг, таких как расторжение брака, взыскание задолженности и другие. Полная логика работы и техническое задание будут предоставлены. Необходима работа с API для автоматического подтягивания данных. Ожидается качественная реализация в срок.