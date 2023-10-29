Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...
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- Веб-программирование1 заявкаОткрыт15 дней назад
- $2000
Ищу it специалиста в проект. Для телеграмм ботов должны знать языки, так как ?? PYTHON/AIOGRAM/POSTGRESQL/SQLALCHEMY/REDIS/REACTJS/JQUERY/FASTAPI Так как боты которые сейчас в проекте требуют постоянного редактирования. Так же нужны люди которые умеют писать сайты. ...Сайты «под ключ»12 заявокОткрыт19 дней назад
Есть готов сайт но работает не очень, нужна оптимизация его и чуть доработать. Сайт создан по фронту на vue3, nuxt, а бэк на laravel, postgresql, redis. Самое основное узкое место это sql запросы, ...Закрытнет даты
- $200
Сайт - glow.day ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее ...Открытмесяц назад
Ищу опытного бэкэнд разработчика для участия в проекте в области веб-разработки. Почасовая оплата или работа за % от проекта в приоритете. Необходимо разобраться в кодовой базе с имеющейся документацией, поправить баги, доработать API. ...Закрытмесяц назад
Необходимо разработать сервис который будет опрашивать DSP, ранжировать и возвращать результаты. Технический стек: golang, docker, clickhouse, kafka, mysql, redis, gitlab ci, ansible, prometheusЗакрытмесяц назад
Необходимо разработать сервис который будет считать количество запросов изображений по url и записывать данные в clickhouse. Технический стек: golang, docker, clickhouse, kafka, mysql, redis, gitlab ci, ansible, prometheusЗакрытмесяц назад
Додаток таксимер є агрегатором таксі служб. Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/ Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios. Написано на php+(symfony). Завдання: Оновлення стеку бекенд ...Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Тех. данные проекта: PHP+MySQL+Redis+memcached Нужно реализовать региональность на проекте: Сделать массив со всеми фразам и для перевода (которого будет достаточно для добавления нового региона), для каждого региона можно выставить язык ...PHPJavascriptMySQLRedisЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать личный кабинет по ТЗ, дизйн и фронт готов. Также будет плюсом опыт с финансовыми рынкаим крипта и тд. Требования к знанию Python 3, JS Будет плюсом знание ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется создать плагин на PHP 7.4 через API АТС. Нужно при поступлении входящего звонка (получаем вебхук от API): первый вариант (предпочтительный) Когда при звонке на любой номер пока играет приветствие в случае, ...PHPRedisЗакрыт2 месяца назад
- $1000
Мы небольшая команда, работающая над проектом видеохостинга, на базе YetiShare Framework. Соблюдаем PSR-2 и бест практис, проводим ревью кода. Стек проекта: - PHP 7.* / Go 1.21 - MySQL 5.* / MongoDB / ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Навыки и компетенции Навыки уровня выше Junior. Опыт работы с Go или PHP. Знание и опыт работы с GitHub. Опыт работы с системами CentOs, Docker, Linux и Debian. Опыт контейнеризации, ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуются навыки работы с высоконагруженными БД (Redis + celery + SQL) ТЗ во вложении Просьба писать тем, кто изучил ТЗ Указывайте стоимость и сроки, пожалуйста Сотрудничество только через БСRedisSQLБазы данныхнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Мы ищем специалиста DevOps с опытом работы с Kubernetes, Terraform, поможет запустить на Digital ocean. Наша команда разработала 2 веб-сервиса на Java Spring cloud. В настоящее время сервисы работают в докере. Мы используем Jenkins, Docker ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $350
Нужна подробная консультация по архитектуре и безопасности проекта. Мы сами разработчики, но нужен более опытный человек, который разжует некоторые моменты. Текущий бэкенд стек - Docker, Celery, Redis, Python 3.10 Подробности в личных сообщениях. Опыт в бэкенд ...Системное программированиенет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $80
Есть сайт - маркетплейс, стоит задача: ускорить загрузку страниц и повысить скорость работы. Нужен человек, который проконсультирует нашего разработчика и поможет ускорить работу сайта и оптимизировать базу данных Необходимый стек знаний: nuxt3/laravel/postgres, docker и redis В ЛС ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день. Ищем ответственного php-программиста в нашу команду для работы над проектом. Проект посвященный новостям из мира Формулы-1 Задач в нем много и они разнообразные. Например: создание новых страниц, улучшение SEO показателей (например, CLS) и т.д По ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 дней назад
Здравствуйте, необходимо провести аудит и реализовать кеширование/исправление/уменьшение запросов к базе при редактировании товаров/обновлении цен, в целом фронт работает быстро, нареканий нет, но вот изменение данных в товарах происходят довольно долго, более подробнее исполнителю. Нужно иметь опыт ...WooCommerceRedisИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Добрый день. Есть проект посвященный новостям из мира Формулы-1 Задач в нем много и они разнообразные. Например: создание новых страниц, багфиксинг, улучшение SEO показателей (например, CLS) и т.д По нагрузке можно ориентироваться на 10-20 часов в неделю. Некоторые данные по проекту: Посещаемость ...Закрытгод назад