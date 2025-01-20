Разработка микросервисов для аренды авто

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Закрыт3 заявки218 просмотров

Необходимо разработать модуль по аренде авто для существующей системы Электронного таксопарка. High – load сервис. Требуется реализовать логику бэка и фронта с использованием следующего стека технологий:

  • Backend: Nest.js

  • Frontend: Vue.js

  • Брокер сообщений: RabbitMQ

  • База данных: PostgreSQL

Условия работы:

  • Исполнитель - желательно в единственном лице, не команда, налогоплательщик из РФ, fullstack developer.

  • Тестовая среда готова, в которой смело можно работать.

  • Поддержка IT-отдела компании через общую Telegram-группу и видеозвонки.

  • Имеется подробное ТЗ на бэкэнд, начать его разработку уже можно сейчас, по фронту макеты и ТЗ почти готово.

  • Верстать ничего не нужно, весь фронт на имеющихся компонентах в verdaccio.

Что требуется от Вас для начала работы:

  • Опыт разработки микросервисов с правильной архитектурой, от 5-ти лет.

  • Отправить примеры выполненных проектов на данном стеке с результатами работ, с указанием сроков и затрат, чтобы мы могли оценить скорость и стоимость Вашей работы.

  • Умение документировать API и работать с другими API компании по документации.

При взаимном желании готовы к долгосрочному сотрудничеству.

Задача:

  1. Разработка микросервиса управления пользователями:

    • Регистрация, авторизация, аутентификация пользователей.

    • Управление статусами и правами доступа (администратор, партнер).

    • Логика блокировки и разблокировки пользователей.

    • Взаимодействие с Redis для хранения токенов.

  2. Микросервис для управления партнерами:

    • CRUD операции для данных о партнерах (название, адрес, реквизиты).

    • Управление проектами и их статусами.

  3. ТЗ содержит 24 метода, включая:

    • Аутентификация пользователей.

    • Получение, обновление и удаление данных пользователей и партнеров.

  4. Дополнительно:

    • 3 задачи по cron-логике для синхронизации данных.

    • Интеграция с внешним API по документации.

    • Фронтенд-реализация личного кабинета пользователей и админ панели.

Краткое содержание ТЗ: Основные методы:

  • Управление реквизитами компании (добавление, получение, изменение).

  • Регистрация и изменение данных автомобилей партнера.

  • Управление условиями работы партнера.

  • Работа с водителями и их данными.

  • Управление финансовыми операциями (создание, изменение).

Методы для пользователей и прав доступа:

  • Добавление пользователя.

  • Блокировка/разблокировка пользователя.

  • Получение пользователей.

  • Авторизация.

  • Аутентификация.

  • Выход со всех устройств.

  • Изменение данных пользователя или прав доступа.

Методы для партнеров:

  • Добавление партнера.

  • Получение данных партнера.

  • Изменение данных партнера.

Методы для проектов партнеров:

  • Добавление проекта.

  • Получение проектов.

  • Изменение данных проекта.

NestJSPostgreSQLRedisVue.jsИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание баз данных
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