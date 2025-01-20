Требуется разработка сайта для прохождения тестирования с 40 вопросами и возможностью выбора от 1 до 3 ответов. Функционал включает регистрацию через Google, Apple и Facebook, выбор теста, отображение вопросов и ответов, а также просмотр результатов и истории тестов. Используемые технологии: ReactJS, Express.js, MongoDB, OAuth2.0 Passport.js. Интересует долгосрочное сотрудничество с почасовой оплатой, предпочтительно через USDT.