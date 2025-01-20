Требуется починить формы обратной связи на сайте, построенном на WordPress с использованием темы Woodmart и Elementor. Формы на HTML-блоках не отправляют заявки, в то время как Contact Form 7 работает исправно. Предположительно, проблема связана с конфликтом скриптов. Оплата производится по факту выполнения работы.