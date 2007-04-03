Junior Frontend Developer
Я початківець front-end розробник з невеликим досвідом роботи, шукаю постійну або тимчасову роботу. У мене є навички верстки з використанням HTML, CSS, JavaScript (початковий рівень), а також є досвід створення власних адаптивних та крос-браузерних проектів. У мене легко виходить структурувати завдання та розв'язувати проблеми різного роду. Маю широкий кругозір і здатність швидко адаптуватися до нових завдань. Радий співпрацювати разом з вами!
Технічні навички:
• HTMLPUG
• БЕМ/Семантична верстка
• CSS/SASS
• JavaScript/jquery (початковий рівень)
• NPM/GULP
• Boostrap
• Photoshop/Figma
• GitHub/Netlify/Git
Портфолио