Junior Frontend Developer

Я початківець front-end розробник з невеликим досвідом роботи, шукаю постійну або тимчасову роботу. У мене є навички верстки з використанням HTML, CSS, JavaScript (початковий рівень), а також є досвід створення власних адаптивних та крос-браузерних проектів. У мене легко виходить структурувати завдання та розв'язувати проблеми різного роду. Маю широкий кругозір і здатність швидко адаптуватися до нових завдань. Радий співпрацювати разом з вами!



Технічні навички:

• HTMLPUG

• БЕМ/Семантична верстка

• CSS/SASS

• JavaScript/jquery (початковий рівень)

• NPM/GULP

• Boostrap

• Photoshop/Figma

• GitHub/Netlify/Git