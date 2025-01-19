Ищется программист, который дружит с Python, для доработки кода для криптовалют. Код работает нестабильно, требуется исправление и улучшение функционала. Возможно долгосрочное сотрудничество, есть много идей для реализации.
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