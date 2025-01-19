Необходимо выполнить интеграцию системы Могута с Мой Склад для двухсторонней работы. Текущая интеграция позволяет только выгрузку заказов. Требуется возможность редактирования остатков из Мой Склад и выгрузка на платформы Avito и Ozon, при этом количество деталей не должно отображаться на сайте.