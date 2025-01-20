Нужен программист который дружит с python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок210 просмотров

Здравствуйте. Нужна помощь с кодом. У меня уже есть код,для криптовалют, но его нужно доработать и сделать так,чтобы он исправно работал у меня. Ибо у меня работает через раз и не так как я это вижу . Желательно сотрудничество на долгосрочной основе. Есть много идей

PythonДоработка сайтов
3 месяца назад
guest_1737372066003
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 месяца назад
Макар
 
15 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Вадим
 
24 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
3 месяца назад
Ваня
 
23 года
год в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Николай
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Артур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв(-1)
3 месяца назад
Марк
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
3 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад