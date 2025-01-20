Здравствуйте. Нужна помощь с кодом. У меня уже есть код,для криптовалют, но его нужно доработать и сделать так,чтобы он исправно работал у меня. Ибо у меня работает через раз и не так как я это вижу . Желательно сотрудничество на долгосрочной основе. Есть много идей