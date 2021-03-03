alexyablokov

Александр alexyablokov

 
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Верстка сайтов

Здравствуйте.

Я занимаюсь версткой сайтов.

Знания, умения:  

- HTML5

- CSS3

- Sass

- Pug

- Gulp

- JavaScript

- JQuery

- AJAX- Bootstrap

- Photoshop (CC2019)

- Figma

- PHP

Использую БЭМ методологию и адаптивную верстку.

Кроме верстки создаю сайты под ключ.

Могу сделать адаптивный сайт с админкой на CMS Wordpress и динамичным контентом.

При разработке сайтов использую CMS Wordpress и OpenCart для интернет-магазинов.

PHPJavascriptWordPressOpenCartВерстка сайтаHTMLBootstrapFigmajQueryAjaxSASSGulpPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
sokolenkonatali
Наталия 
36 летУкраина
год в сервисе
Была
4 месяца назад
12 отзывов(-1)
$6
2 балла
год назад
Перенести сайт на другой хост
Квалификация очень низкая, просто сборщик отзывов. Работа не выполнена. Крайне не рекомендую!
Заказчица не сняла меня с выполнения заказа в 1 день. И просто через неделю написала своё недовольство. Я отказался сразу за 1 день. Доступы заказчица закрыла за 1 день. Ничего я не повредил. Не один заказчик раньше не был нервной женщиной. Коварство и эгоизм преобладают в современных людях)
Ответный отзыв
Timurcoz
36 летГрузия
2 года в сервисе
Был
9 минут назад
$15
10 баллов
год назад
Задачі на логіку Java / Python / SQL
Like
Спасибо за интересные задания! Заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
ponomaki
Кирилл 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Написать скрипт (берет текст из одного элемента и вставляет в другой)
Отлично справился, быстро сделал скрипт и даже лучше чем изначально планировалось
Задание немного изменилось чем изначально было описано в ТЗ. Но с Кириллом можно всегда обсудить подробности заказа и найти компромисс. Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
mitenugnoviyti
Дмитрий 
50 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Добавить тексты на сайт
Все отлично и быстро. Рекомендую!
Подробное ТЗ, ответы на возникающие вопросы. Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
changeagain
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
3 года назад
Верстка email-письма
В целом ок. Но есть вопросы по качеству, надо еще искать кого-то для исправлений
Опыта в верстке email-писем у меня мало. Поэтому не до конца хорошо получилось с адаптивом. Нужно было сделать письмо с поддержкой тёмного режима в Gmail. Заказчик постоянно на связи, оплатил честно в сроки.
Ответный отзыв
HTML-верстка
12 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#384
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$5/час
от $50от 3 дней
#143
Интернет-магазины
1 отзыв
$5/час
от $200от 15 дней
#159