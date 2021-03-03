Заказчица не сняла меня с выполнения заказа в 1 день. И просто через неделю написала своё недовольство. Я отказался сразу за 1 день. Доступы заказчица закрыла за 1 день. Ничего я не повредил. Не один заказчик раньше не был нервной женщиной. Коварство и эгоизм преобладают в современных людях)