Александр alexyablokovalexyablokov
25 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Верстка сайтов
Здравствуйте.
Я занимаюсь версткой сайтов.
Знания, умения:
- HTML5
- CSS3
- Sass
- Pug
- Gulp
- JavaScript
- JQuery
- AJAX- Bootstrap
- Photoshop (CC2019)
- Figma
- PHP
Использую БЭМ методологию и адаптивную верстку.
Кроме верстки создаю сайты под ключ.
Могу сделать адаптивный сайт с админкой на CMS Wordpress и динамичным контентом.
При разработке сайтов использую CMS Wordpress и OpenCart для интернет-магазинов.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
Портфолио
- Сайт Visrd / Адаптивная верстка93 просмотра
- Стаханов: общежития для рабочих / Сайт-Блог189 просмотров
- Сайт для ЛОРа / Адаптивная верстка260 просмотров
- Комплект запчасти / Интернет-магазин366 просмотров
- Сайт под срубы / Адаптивная верстка285 просмотров
- LetUs / Адаптивная верстка244 просмотра
Отзывы заказчиков
$6
2 балла
год назад
Квалификация очень низкая, просто сборщик отзывов. Работа не выполнена. Крайне не рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчица не сняла меня с выполнения заказа в 1 день. И просто через неделю написала своё недовольство. Я отказался сразу за 1 день. Доступы заказчица закрыла за 1 день. Ничего я не повредил. Не один заказчик раньше не был нервной женщиной. Коварство и эгоизм преобладают в современных людях)
$15
10 баллов
год назад
Ответный отзыв
Спасибо за интересные задания! Заказчика рекомендую!
$10
10 баллов
2 года назад
Отлично справился, быстро сделал скрипт и даже лучше чем изначально планировалось
Ответный отзыв
Задание немного изменилось чем изначально было описано в ТЗ. Но с Кириллом можно всегда обсудить подробности заказа и найти компромисс. Рекомендую заказчика!
$15
10 баллов
3 года назад
Все отлично и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Подробное ТЗ, ответы на возникающие вопросы. Рекомендую заказчика!
$10
9 баллов
3 года назад
В целом ок. Но есть вопросы по качеству, надо еще искать кого-то для исправлений
Ответный отзыв
Опыта в верстке email-писем у меня мало. Поэтому не до конца хорошо получилось с адаптивом. Нужно было сделать письмо с поддержкой тёмного режима в Gmail. Заказчик постоянно на связи, оплатил честно в сроки.
HTML-верстка
12 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#384
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$5/час
от $50от 3 дней
#143
Интернет-магазины
1 отзыв
$5/час
от $200от 15 дней
#159