Добавить тексты на сайт

$15
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки1153 просмотра
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CMS - WP

Кол-во страниц - 200 шт. 

Задача: 

1. Дам доступ к сервису. 

2. Делаем выгрузку по названию раздела

3. Компилируем текст с 3-5 сайтов для каждого раздела

4. Размещаем через WP на моем сайте

5. Ставим мета-теги по шаблону

Цена фиксированная, указана в бюджете. 

3 года назад
mitenugnoviyti
Дмитрий 
49 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$15
16 дней
Все отлично и быстро. Рекомендую!
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