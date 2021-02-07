Перейти с php 7.0 на 7.4

Требуется синхронизировать все товары в магазине shopify с магазином на etsy. а так же опубликовать товары с shopify в facebook и инстаграм. чтобы можно было покупать прямо с facebook или инстаграм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть купленная тема WP; сейчас php 7.0. Хочу поднять её до 7.4, НО: при увеличении цифры сайт "расползается" и требует корректуры кода.
Нужен гуру, чтобы смог поднять показатели php и при этом устранить и исправить возникающие дефекты. Именно спец.
Сколько по цене ориентировочно?
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