Перейти с php 7.0 на 7.4

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок1177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть купленная тема WP; сейчас php 7.0. Хочу поднять её до 7.4, НО: при увеличении цифры сайт "расползается" и требует корректуры кода.

Нужен гуру, чтобы смог поднять показатели php и при этом устранить и исправить возникающие дефекты. Именно спец. 

Сколько по цене ориентировочно?

PHP
3 года назад
newfreelance24
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад