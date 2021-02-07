Перейти с php 7.0 на 7.4

Есть купленная тема WP; сейчас php 7.0. Хочу поднять её до 7.4, НО: при увеличении цифры сайт "расползается" и требует корректуры кода.

Нужен гуру, чтобы смог поднять показатели php и при этом устранить и исправить возникающие дефекты. Именно спец.

Сколько по цене ориентировочно?