Разработка виджета для амоCRM

Установить и настроить Commerce 2 (эквайринг, платные подписки, платный доступ к публикациям), и его синхронизацию с Bitrix24.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Я Александра и я ищу человека, который готов к разработке виджетов для amoCRM.
Нам нужно 3 виджета :
1. Автоматическое распределение лидов с окном-кабинета и настраиваемы параметрами (укажу список в ТЗ);
2. Документы – работа договорами;
3. Конструктор автоматических действий в amoCRM.
Требования:
1. Опыт работы в данной сфере;
2. Активность.
Надеюсь на сотрудничество!
Всего хорошего :)
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