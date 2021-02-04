Разработка виджета для амоCRM

Приветствую!

Я Александра и я ищу человека, который готов к разработке виджетов для amoCRM.

Нам нужно 3 виджета :

1. Автоматическое распределение лидов с окном-кабинета и настраиваемы параметрами (укажу список в ТЗ);

2. Документы – работа договорами;

3. Конструктор автоматических действий в amoCRM.

Требования:

1. Опыт работы в данной сфере;

2. Активность.

Надеюсь на сотрудничество!

Всего хорошего :)