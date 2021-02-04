Помочь реализовать в PrestaShop данный функционал

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1590 просмотров
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Помочь реализовать в PrestaShop возможность добавлять товары нажимая на плюс, не понятно каким образом отправлять запрос на добавление товара и как получать количество в корзине, через куки? Вообщем нужен человек который поможет за адекватную плату

Prestashop
3 года назад
lllyx
Ильяс 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад