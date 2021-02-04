Поправить верстку на сайте на wordpress

Здравствуйте! Есть сайт на вордпресс magnat12.ru, нужно:

1) Вставить доп. текст (1 строка) по центру шапки

2) Сделать так, чтобы на слайдере с фото на стр товара появились стрелочки влево/вправо, чтобы увеличенное изображение открывалось по клику на любое место на фото (сейчас только по клику на лупу), чтобы под основной картинкой отображались только 4 маленькие, а остальные не растягивали бы страницу вниз.

3) Под основными характеристиками есть разбивка по ценам в зависимости от материала. Ее нужно перенести во вкладку (описание или другая, можно позже уточнить) и продумать, как по сути таблицу загружать через wp all import (как настроить загрузку остальных параметров, я в принципе знаю, но как сделать отдельные ячейки в таблице отдельными столбцами в csv загрузки - нет. Также следует учесть, что кол-во столбцов/строк в такой таблице может быть разным. Таблица есть для всех товаров. То есть при отсутствии информации в какой-либо ячейке эта строка/столбец не должны выводиться на фронт).

Прошу указать стоимость и сроки.