Подключить Orange data (онлайн касса) к Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки990 просмотров
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Нужно подключить Orange data к сайту на Wordpress. На сайте 3 товара, без woocommerce.

Интересует цена, сроки

WordPress
3 года назад
mayk_official
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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