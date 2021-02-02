Разработка модулей Битрикс24

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок1002 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Ищу надежного разработчика для разработки модулей Битрикс24.

Задача:

разработка двух модулей Битрикс24

//модули нужно разместить на сервере заказчика

Функционал:

Модуль 1 - Отчеты

Модуль 2 - Загрузка базы лидов по критериям

Прикрепляю ТЗ с подробным описанием требуемого продукта. https://docs.google.com/document/d/1OOKJ9MHzamObm5k_Bm5arFy_9t5Wry_YJf1FRg6EhFs/edit?usp=sharing

Интересуетесь? Немедленно оставляйте Ваш отклик:)

До связи!

3 года назад
guest_16122877160007
3 года в сервисе
Был
3 года назад