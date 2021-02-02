Доработка калькулятора на WordPress

натянуть верстку на вп
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Калькулятор простой
Делал нерадивый товарищ с этой биржи, привет ему, если он это читает )
http://stalnet.testofff.ru/dlja-doma/videonabljudenie/
Есть ошибки, надо поправить.
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