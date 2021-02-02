Доработка калькулятора на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок1043 просмотра
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Калькулятор простой

Делал нерадивый товарищ с этой биржи, привет ему, если он это читает )

http://stalnet.testofff.ru/dlja-doma/videonabljudenie/

Есть ошибки, надо поправить.

WordPress
3 года назад
mihkl
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв