Правки по сайту на тильде

Здравствуйте! Нужно натянуть верстку многостраничного сайта на Wordpress. Нужен функционал обратной связи и корзина. Напишите, пожалуйста, примерную стоимость работы и сроки ее исполнения. Спасибо!
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Нужно сделать правки по сайту, который продает детские площадки. Из сложного, подключить платежную систему. Остальное, что то типо того, чтобы добавить новые пункты меню - о нас, доставка и оплата, контакты. Оставляйте заявки, ТЗ скину.
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