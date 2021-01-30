Правки по сайту на тильде

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок863 просмотра
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Нужно сделать правки по сайту, который продает детские площадки. Из сложного, подключить платежную систему. Остальное, что то типо того, чтобы добавить новые пункты меню - о нас, доставка и оплата, контакты. Оставляйте заявки, ТЗ скину.

3 года назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад