Вебсайт для риэлтора на основе Wordpress темы

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок1752 просмотра
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Требуется выбрать Wordpress темплейт на templatemonster.com, и адаптировать существующий сайт агента по недвижимости к новому дизайну. Возможно, какую-то графику чуточку поправить.

Напишите, пожалуйста, примерные цены (от-до), плюс - есть ли у вас опыт создания сайтов на Wordpress.

WordPress
3 года назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад