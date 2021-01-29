Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1493 просмотра
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Необходим на постоянную работу специалист по Wordpress.

Задача: оптимизация, исправление скрытых ошибок, ускорение работы сайта. Поддержка и развитие сайта.

Вебсайт - интернет магазин давно работает, имеет хорошее SEO, но имеет ряд задач по оптимизации - как минимум необходимо ускорить сайт. Внести и реализовать предложения по его оптимизации и актуализации.Как пример - первое задание: исправление ошибки в отображении меню.

WordPress
3 года назад
esign-sites
Мария 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад