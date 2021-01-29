Есть сайт на open cart 3, установили модули и шаблон, нужно настроить модули и переверстать элементы шаблона. Более детальное тз готов выслать при личном общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим на постоянную работу специалист по Wordpress.
Задача: оптимизация, исправление скрытых ошибок, ускорение работы сайта. Поддержка и развитие сайта.
Вебсайт - интернет магазин давно работает, имеет хорошее SEO, но имеет ряд задач по оптимизации - как минимум необходимо ускорить сайт. Внести и реализовать предложения по его оптимизации и актуализации.Как пример - первое задание: исправление ошибки в отображении меню.
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