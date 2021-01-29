Нужно поставить 2 дополнительных поля на Елементор, чтобы они отображали те записи, которые можно выбрать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внесение правок на сайт Битрикс по ТЗ.Указать ставку за час работы в рублях.
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