Внесение правок на сайт Битрикс по ТЗ.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1319 просмотров
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Внесение правок на сайт Битрикс по ТЗ.Указать ставку за час работы в рублях.

3 года назад
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад