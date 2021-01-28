Дописать админку cms WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки484 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно значительно расширить функционал "Пользователи" в админке WordPress. Решение нужно самописное, без применения платных или бесплатных плагинов для wordpress. Прошу откликаться только тех программистов которые очень хорошо знают WordPress, mysql и php.

Подробное тз потенциальному скину потенциальному исполнителю.

Бюджет проекта не окончательный, по договоренности, после ознакомления с техническим заданием.

WordPress
3 года назад
alexey100
Алексей 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад