Дописать админку cms WordPress

Нужно значительно расширить функционал "Пользователи" в админке WordPress. Решение нужно самописное, без применения платных или бесплатных плагинов для wordpress. Прошу откликаться только тех программистов которые очень хорошо знают WordPress, mysql и php.

Подробное тз потенциальному скину потенциальному исполнителю.

Бюджет проекта не окончательный, по договоренности, после ознакомления с техническим заданием.