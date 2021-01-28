Wordpress развести страницы в меню

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1451 просмотр
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Сайт на вордпрессе, надо развести создать и развести страницы на китайскую версию.

Плагин PolyLang

Структура сайта находится в приложении.

Нужно только развести страницы по меню, заполнять ничего не надо.

пожалуйста пишите цены и сроки

Спасибо

WordPress
3 года назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад