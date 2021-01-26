Перенести сайт с drupal на wordpress

Всем добрый день. Нужна ваша помощь. Нужно сделать 2 фильтра постов. Конктретнее: 1 фильтр по тегам на страницах : [url=http://aamm.waytosummit.com/index/]http://aamm.waytosummit.com/index/[/url] [url=http://aamm.waytosummit.com/all-materials/]http://aamm.waytosummit.com/all-materials/[/url] 2 фильтр по времени рубликации ( месяц, год) на страницах: [url=http://aamm.waytosummit.com/category/]http://aamm.waytosummit.com/category/[/url] и на шаблоне тегов и категорий [url=http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/]http://aamm.waytosummit.com/tag/2020/[/url] у кого есть вопросы - отвечу, нужно ...