Разработчик Битрикс с опытом интеграции «1С» и «Битрикс»

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок107 просмотров
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Проведен и описан Аудит 1с (Платформа 1с - 8.3 Конфигурация “УТ” - 11.3)

На нашей стороне 1с Специалист.

Что требуется:

(экспорт) Автоматически выгружать существующие товары из системы на сайт (интернет магазин Bitrix).

Номенклатуру (товары: характеристики, свойства,описание, изображения), остатки (на складах), цены.

(импорт) Забрать оформленные пользователями заказы с сайта в систему.

Аудит отправим в личку на рассмотрение. 

3 года назад
guest_15840091259597
4 года в сервисе
Был
3 года назад