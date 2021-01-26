Необходимо скорректировать сайт на тильду

$26
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок880 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо скопировать сайт на Тильду (http://rbk-pravo.ru/) Сайт принадлежит нам

- оптимизировать для СЕО продвижения

- Убрать лишние блоки

- добавить страницу в раздел услуги (страница нами разработана http://bankrot-cheb.ru/)Приветствуется опыт работы с юридической тематикой ( пишите сразу если есть такой опыт)

http://rbk-pravo.ru/

3 года назад
Zhandoskuandyk25
Жандос 
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв