Необходимо скорректировать сайт на тильду

Работа с сайтом на WP [url=https://zakupy39.ru]https://zakupy39.ru[/url] Надо продумать и настроить удобное и простое оформление и ведение заказа как для клиента, так и для менеджера. У клиента есть 3 варианта сделать заказ: 1. Заказ по ссылке [url=https://zakupy39.ru/forma-zakaza]https://zakupy39.ru/forma-zakaza[/url] 2. Мейлфорвардинг ...