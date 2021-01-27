Решение задач по cms WP

$18
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки747 просмотров
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Есть список задач которые требуется решить в кратчайшие сроки. ТЗ скину лично исполнителю.

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3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$18
2 дня
В очередной раз Михаил порадовал своей кропотливой работой. Буду ещё сотрудничать
Все здорово! Работаем дальше!