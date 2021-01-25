Доработка сайта на Opencart

Международный B2B MarketPlace -Россия и страны СНГ . Интересует покупка, установка и настройка готовой сборки цмс для маркетплайса. Система должна постоянно развиваться и обновляться, выдерживать большие нагрузки, иметь качественное сео, мобильное приложение. Весь нужный ...
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Задача Доработать сайт на Opencart, предварительно сделать оценку тз, во вложении есть. Прислать оценку работ. Работа без предоплат, оплата после сдачи блоками.
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