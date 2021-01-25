Доработка сайта на Opencart

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок877 просмотров
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Задача Доработать сайт на Opencart, предварительно сделать оценку тз, во вложении есть. Прислать оценку работ. Работа без предоплат, оплата после сдачи блоками.

OpenCart
3 года назад
sorodoenko1988
Екатерина 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
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