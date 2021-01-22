Всем привет есть сайт на 1с Битрикс, сейчас общий вес сайта составляет 65 гб, сделали back-up посмотрели папку очень много дублируется контент, дело все в том что у нас настроен обмен с 1 с Бухгалтерия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить тему WordPress (https://themeforest.net/item/electro-electronics-store-woocommerce-theme/15720624) для украинского интернет-магазина.
- настроить меню, статические блоки, баннеры, разделы;
- подготовить под загрузку карточек товаров (карточки товаров добавлять не нужно);
- сделать двуязычным (украинский и русский языки);
- оптимизировать сайт - настроить/убрать лишние плагины и другие элементы сайта для максимального быстродействия сайта.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрий день. Потрібно насроїти правильні відповіді сервера на сайті wordpress 1. Доступність сторінки при додаванні до урл любих символів. https://sait.ru/category1/category2/page1 Наприклад при додаванні лишніх символів (https://sait.ru/category1/category2/page1/hkjhk ) видає 200 код сторінки і повертає на https://sait.ru/category1/category2/page1, а потрібно зробити ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Примерно ТЗ ( подробности пишите на почту ): Баланс: Баланс пользователя можно поплнить через api ( cms module ) https://www.interkassa.com/ua/ Рандомный товар: Я могу создать рандомный товар ( Я выбираю 8 продуктов ). Клиент нажимает купить и ему выпадает случайных ...Закрыт3 года назад
- $20
Сам плагин находится по ссылке https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway Плагин для платежного сервиса в woocommerce Как сейчас сделано https://twitchbooster.com/checkout/?add-to-cart=2889 Задача, чтобы при кнопке place order сразу запускался процесс приема платежа без перехода на другую страницу, через виджет плагина.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
подробнее в лс, срок 2 дня, работы на столько же, выберу по наименьшей ценеЗакрыт3 года назад
Есть сайт-визитка на wordpress 4.9.3 (свой шаблон и пара форм обратной связи, список активированных плагинов во вложении), на нём обнаружены уязвимости, которые регулярно эксплуатируются (список уязвимостей во вложении). Необходимо провести обновление wordpress на последнюю стабильную версию ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Я предоставляю готовую тему магазина нужно сделать :- навигация сайта (категории, подкатегории, мега меню)- создать фильтрацию и сортировку товара - основные официальные страницы (политики доставки и возврата). [list][*]Настроить весь функционал. ( платежный метод, синхронизацию с соцсетями, если такие ...Закрыт3 года назад
Требуется перенести сайт MODx Evolution на Revolution с сохранением текстов, изображенй, дизайна, форм обратной связи, адаптивности и др, т.е. нужен идентичный сайт на Revo. В админках установить редакторы, все необходимые дополнения. Две языковые версии сайта, /ru ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача: на версии сайта для ПК варианты доставки выводятся, а на мобильной версии - нет. Отображение стоимости и сроков доставки смещено немного вправо. https://prnt.sc/xe2a2g Ищем специалиста, с опытом работы на CS-Cart, который сможет исправить эту проблему. В будущем ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад