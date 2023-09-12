Создание и поддержка сайтов
Сайты-визитки, лендинги и сайты-магазины
Wordpress / самописные
(HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Wordpress, Tilda)
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- В/о инженера-программиста (2009 г.)
- Более 3 лет опыта инженера-программиста по поддержке корпоративных сайтов на полной ставке
- Более 7 лет помощи знакомым в технической поддержке 11 сайтов - Wordpress, самописные - обновления, восстановления, улучшения, модернизация,
продление, работа с хостингом, простая настройка таргетинговой рекламы в Google, в том числе товарной по сайту на Wordpress)
- Более 11 лет в сфере Веб-программирования IT