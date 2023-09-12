Webdeva13

Светлана Webdeva13

 
40 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Создание и поддержка сайтов

Сайты-визитки, лендинги и сайты-магазины

Wordpress / самописные

(HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Wordpress, Tilda)

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  • В/о инженера-программиста (2009 г.)
  • Более 3 лет опыта инженера-программиста по поддержке корпоративных сайтов на полной ставке
  • Более 7 лет помощи знакомым в технической поддержке 11 сайтов - Wordpress, самописные - обновления, восстановления, улучшения, модернизация,

    продление, работа с хостингом, простая настройка таргетинговой рекламы в Google, в том числе товарной по сайту на Wordpress)

  • Более 11 лет в сфере Веб-программирования IT

PHPJavascriptWordPressMySQLСайт на WordPressHTMLCSSTilda