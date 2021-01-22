Перенос сайта с MODx Evolution на Revolution

Требуется перенести сайт MODx Evolution на Revolution с сохранением текстов, изображенй, дизайна, форм обратной связи, адаптивности и др, т.е. нужен идентичный сайт на Revo. В админках установить редакторы, все необходимые дополнения.

Две языковые версии сайта, /ru версия организована как отдельный сайт в папке. В двух версиях более 300 страниц.

Отмечу, дополнением Provisioner не обойтись.

Сайт uka. in. ua

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

Спасибо.