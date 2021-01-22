Перенос сайта с MODx Evolution на Revolution

Исправление ошибок сайта после тестирования. Можно поэтапно. Все правки обсуждаем в YouTrack. Будет плюсом, если исполнитель сможет и дальше поддерживать работу сайта. Сайт eestitalu.ee CMS Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести сайт MODx Evolution на Revolution с сохранением текстов, изображенй, дизайна, форм обратной связи, адаптивности и др, т.е. нужен идентичный сайт на Revo. В админках установить редакторы, все необходимые дополнения.
Две языковые версии сайта, /ru версия организована как отдельный сайт в папке. В двух версиях более 300 страниц.
Отмечу, дополнением Provisioner не обойтись.
Сайт uka. in. ua
Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача: на версии сайта для ПК варианты доставки выводятся, а на мобильной версии - нет. Отображение стоимости и сроков доставки смещено немного вправо. https://prnt.sc/xe2a2g Ищем специалиста, с опытом работы на CS-Cart, который сможет исправить эту проблему. В будущем ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Всем доброе время суток. Есть сайт на WP на нем стоит Revolution Slider и он перестал давать редактировать фото. Соответственно мы не можем добавить новый магазин в раздел наши магазины, он у нас реализован как раз ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Приветствую. Нужно сделать каталог товаров. Ассортимент более 600 тысяч. Без фото. Только название и цена . Без категорий, но с поиском. Дизайн как таковой тоже не нужен. На каком движке можете реализовать, чтобы быстро обновлять цены при таком объеме через csv ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно внести правки на сайт. Сайт на WP. Всего будет 9 заданий Примеры: 1. Необходимо сделать 301 редирект со страниц со слешом ("/") в конце URL на страницы без слеша в конце. Перелинковка на стр. новостей. 2. На ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Кто заинтересовался пишите ЛС скину ссылку на пример!Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибки в работе новой темы Wordpress. Пока обнаружил это: 1. Вывод 2 одинаковых комментариев Facebook на всех статьях. 2. Полное отсутствие комментариев VK. Вроде работает, но почему нет новых комментариев, непонятно. Пишите примерную стоимость работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Имеется сайт на самописном движке. Недавно сменился полностью дизайн, он уже свёрстан и натянут. Необходимо внести ряд правок, в частности перенести некоторые данные со старой версии сайта (метатеги например, их очень много), внести некоторые правки в верстке ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Что имеем - сайт на Drupal. Не интернет-магазин. По сути сайт с набором материалов. Сайт имеет очень низкую скорость загрузки согласно тесту гугла. В данный момент для моб версии 13, для десктопов 35, то есть всё в красной зоне. Необходимо ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть собранные на фигме страницы лендингов собранных по одному макету с различиями в контенте Нужно: Собрать страницы на одном домене Один сайт как главная, второй как внутренняя страница 1) Главная https://www.figma.com/proto/ymK28FZV7tkkbU9nev0Ctg/Pilipchuk.online.development?node-id=21%3A2&viewport=948%2C509%2C0.2584909498691559&scaling=min-zoom 2) Внутренняя https://www.figma.com/proto/9R1TIKlNUIyoN0LcKZNjei/Pilipchuk.online?node-id=114%3A2&viewport=2245%2C1248%2C0.3220454454421997&scaling=min-zoom Требования к сборке: Качество, управляемость всеми полями из админки, Сео ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад