Исправить ошибки в работе темы Wordpress

Есть собранные на фигме страницы лендингов собранных по одному макету с различиями в контенте Нужно: Собрать страницы на одном домене Один сайт как главная, второй как внутренняя страница 1) Главная https://www.figma.com/proto/ymK28FZV7tkkbU9nev0Ctg/Pilipchuk.online.development?node-id=21%3A2&viewport=948%2C509%2C0.2584909498691559&scaling=min-zoom 2) Внутренняя https://www.figma.com/proto/9R1TIKlNUIyoN0LcKZNjei/Pilipchuk.online?node-id=114%3A2&viewport=2245%2C1248%2C0.3220454454421997&scaling=min-zoom Требования к сборке: Качество, управляемость всеми полями из админки, Сео ...