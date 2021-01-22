Исправить ошибки в работе темы Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок462 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо исправить ошибки в работе новой темы Wordpress.

Пока обнаружил это:

1. Вывод 2 одинаковых комментариев Facebook на всех статьях.

2. Полное отсутствие комментариев VK. Вроде работает, но почему нет новых комментариев, непонятно.

Пишите примерную стоимость работы.

WordPress
3 года назад
barfikov
Емельян 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
Wqdfv
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$2
2 дня
Александр подсказал, как надо исправить неправильно рабочую форму комментариев FB. Когда я уже решил её снести, он дал рабочий код. Спасибо!
Оперативные ответы, своевременная оплата. Всё это про сотрудничество с Емельяном
  • Похожие заказы

  • Исправление ошибок сайта после теста (Wordpress)

    Исправление ошибок сайта после тестирования. Можно поэтапно. Все правки обсуждаем в YouTrack. Будет плюсом, если исполнитель сможет и дальше поддерживать работу сайта. Сайт eestitalu.ee CMS Wordpress

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести доработки на сайте с самописной CMS

    Имеется сайт на самописном движке. Недавно сменился полностью дизайн, он уже свёрстан и натянут. Необходимо внести ряд правок, в частности перенести некоторые данные со старой версии сайта (метатеги например, их очень много), внести некоторые правки в верстке ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация скорости работы сайта Drupal

    Что имеем - сайт на Drupal. Не интернет-магазин. По сути сайт с набором материалов. Сайт имеет очень низкую скорость загрузки согласно тесту гугла. В данный момент для моб версии 13, для десктопов 35, то есть всё в красной зоне. Необходимо ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать лендинги на CMS WP

    Есть собранные на фигме  страницы лендингов собранных по одному макету с различиями в контенте Нужно: Собрать страницы на одном домене Один сайт как главная, второй как внутренняя страница 1) Главная https://www.figma.com/proto/ymK28FZV7tkkbU9nev0Ctg/Pilipchuk.online.development?node-id=21%3A2&amp;viewport=948%2C509%2C0.2584909498691559&amp;scaling=min-zoom 2) Внутренняя https://www.figma.com/proto/9R1TIKlNUIyoN0LcKZNjei/Pilipchuk.online?node-id=114%3A2&amp;viewport=2245%2C1248%2C0.3220454454421997&amp;scaling=min-zoom Требования к сборке:  Качество, управляемость всеми полями из админки, Сео ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание ГС

    $2

    Всем привет. Ищу исполнителя на создание большого количества ГС. Требования:  Уникальный текст и картинки Уникальный код, разные шаблоны ВП Примеры шедевров flebiops.ru habbet.ru vovolaskas.ru Сайты нужны пачками по 30 штук. Цена указана за 1 шт. Ищу человека на постоянное сотрудничество.

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поменять цены на сайте с CMS MODx

    Нужно поменять цены на сайте pechatnik.by. Около 80 позиций в сувенирке. У каждой позиции цена меняется в 3 местах. Цены нужно поменять для калькулятора товара (его начальная цена, цена в зависимости от тиража) а также в таблице ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад