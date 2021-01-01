Разработка сайта на 1С Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок1181 просмотр
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Дмитрий, добрый день!

Меня зовут Елена. Я в поисках разработчика. Особенно меня интересует система 1С Битрикс. Есть ли возможность связаться с вами, чтобы обсудить условия работы?

3 года назад
leshya01
29 летКазахстан
4 года в сервисе
Была
год назад