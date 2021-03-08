1. Подставить несколько фраз на другом языке вместо русских(см. файл вложение). 2. Сейчас стоит доступ к каталогу только при наличии логина и пароля, необходимо убрать эту функцию и отображать каталог всем пользователям. Сайт: http://nordparts.lv
Взламывают сайт на DLE и ставят редиректы. Нужна помощь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня! Нужна помощь с поиском и удалением мобильного редиректа и закрытием дыр в движке DLE.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется провести интеграцию CRM системы с 3курьерскими службами, а также разработать графический интерфейс ПО для управления интеграциями. Задача технически сложная, т.к. очень много логистических нюансов как со стороны CRM,так и со стороны курьерских служб. API у CRM и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Доброго дня. Необходимо в уже существующий сайт внести правки. Сайт работает на modx. Нужно: 1) прикрутить возможность смены языка. 2) добавить платежные системы, чтобы можно было оплатить онлайн.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Приветствую. Есть сайт - https://spci.ca Нужно вытянуть верстку и посадить на WordPress 1 в 1. Сколько будет стоить и сроки?Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый вечер, не посмотрите ТЗ?Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Сколько будет стоить аналог плагина https://www.boiteasite.fr/rencontre-premium.html на ReactСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть сайт на базе темы WordPress - Hepta Child, с кривоватым UI. Его нужно переверстать с шаблона на ручную верстку и натянуть на WordPress. Декстоп и мобайл. Страницы: [list][*]Главная [*]Страница услуги [*]Страница сервиса [*]Контакты [*]Портфолио [*]Проект [/list] PSD-макета нет. Можно выбрать Bootstrap или что-то ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется интегрировать 1с с сайтом и обучить сайт обновлять остатки товарные на сайте из 1с. На данный момент мы вручную на сайте проставляем наличие товаров, хотим, чтоб это было автоматически через нашу 1с Версия WordPress 4.8.15 Версия 1с: УНФ редакция ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо решить проблему с загрузкой картинок на сайт по URL. Разработчику движка проблема известна, решение по ссылке: https://www.cs-cart.ru/docs/4.4.x/user_guide/manage_products/products/images_import_problem.html Необходимо выполнить техническую часть, создать файл, загрузить на хостинг, проверить работоспособность.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, стоимость исправления ошибки на сайте: https://fastprint.by/news/albom--pervyy-god-zhizni-/ - не открывается подробно пункт новости, "элемент не найден". И сколько времени вам понадобится на исправление. cms- битриксСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад