Взламывают сайт на DLE и ставят редиректы. Нужна помощь.

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка332 просмотра
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Всем доброго дня! Нужна помощь с поиском и удалением мобильного редиректа и закрытием дыр в движке DLE.

3 года назад
klicker
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$22
34 дня
Задача требует долгих наблюдений и очередных действий. В сроки сделки мы не вписались, и в этом нет ничего страшного, пока наблюдаем. Поэтому этот отзыв "не туда не сюда" так сказать. Пока продолжаем наблюдать.
Рекомендую Максима как ответственного заказчика! Продолжаем сотрудничество.