Добавить язык на сайт, прикрутить платежные системы.

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки803 просмотра
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Доброго дня. 

Необходимо в уже существующий сайт внести правки. Сайт работает на modx. 

Нужно:

1) прикрутить возможность смены языка.

2) добавить платежные системы, чтобы можно было оплатить онлайн.

3 года назад
guest_15404796083965
5 лет в сервисе
Был
3 года назад