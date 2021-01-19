Добавить язык на сайт, прикрутить платежные системы.

Есть сайт на базе темы WordPress - Hepta Child, с кривоватым UI. Его нужно переверстать с шаблона на ручную верстку и натянуть на WordPress. Декстоп и мобайл. Страницы: [list][*]Главная [*]Страница услуги [*]Страница сервиса [*]Контакты [*]Портфолио [*]Проект [/list] PSD-макета нет. Можно выбрать Bootstrap или что-то ...