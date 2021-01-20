Программист 1С-Битрикс

В первую очередь ищем ответственного разработчика, с которым возможны долгосрочные рабочие отношения.

Задачи:

Разработка и доработка сайтов на 1С-Битрикс. Ожидаемый объем работ примерно на 20 часов в неделю. Оплата в зависимости от опыта.

Необходим опыт работы с торговым каталогом, торговыми предложениями, внедрение верстки в основные компоненты каталога. (список, элемент, корзина, чекаут). Желательно знание BX, AJAX и jQuery.

Опыт работы от 2х лет.