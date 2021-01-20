Программист 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки914 просмотров
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В первую очередь ищем ответственного разработчика, с которым возможны долгосрочные рабочие отношения. 

Задачи:

Разработка и доработка сайтов на 1С-Битрикс. Ожидаемый объем работ примерно на 20 часов в неделю.  Оплата в зависимости от опыта. 

Необходим опыт работы с торговым каталогом, торговыми предложениями, внедрение верстки в основные компоненты каталога. (список, элемент, корзина, чекаут). Желательно знание BX, AJAX и jQuery.  

Опыт работы от 2х лет. 

3 года назад
piterweb
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад