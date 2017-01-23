Inoco - команда профессионалов в области разработки интернет проектов.
Наша команда занимается профессиональной разработкой Web-сайтов на таких известных системах как 1C-Bitrix и ModX.
Разрабатываем CRM и ERP на фреймворках.
У нас нет посредников, с каждым членом команды можно поговорить онлайн, так и со всей командой сразу.
Оказываем Техническую Поддержку и СЕО-продвижение.
Иноко - Кейсы/ПортфолиоПримеры работ по созданию нового дизайна, верстке, устранению ошибок, подключению SEO-блоков.
Вы познакомитесь с нашими некоторыми работами и сможете оценить, как мы смогли исправить сайт или создать новые веб-проекты, ссылки ниже:
Наши контакты:
Скайп inocoweb
Почта [email protected]
Наш сайт inoco.ru
Телефон +7(499)322-79-58
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
6 лет назад
Парни справились с версткой моего диза и натяжкой сайта на MODX на отлично! При среднем бюджете мы получили хороший результат в довольно сжатые сроки. Разработчики постоянно на связи, и в данный момент правят исключительно мои недочёты без повышающих коэффициентов на оплату! В общем, хочу поблагодарить вас и продолжить с вами работать! Рекомендую к сотрудничеству дизайнерам и заказчикам, которые чётко представляют, что они хотят видеть в итоге, и умеют составлять подробное ТЗ, дабы не тратить время таких крутых исполнителей после сдачи проекта, как это делаю я в уже привычном режиме цейтнот... =) PS: Желаю удачи, процветания бизнеса, адекватных заказчиков и таких же хороших сайтов в портфолио, как созданный нашими общими усилиями агрегатор Яндекс.Такси: www.ya-taxist.ru !!!
Ответный отзыв
Постановка задачи практически идеальная, все неточности обсудили без проблем по телефону. Оплата произведена согласно всем договоренностям. Оплачивает работы которые не входили в макеты, что очень Важно, ибо некоторые заказчики начинают исходить слюнями чтобы им сделали бесплатно.
$175
10 баллов
7 лет назад
Ребята отлично работают, все в срок и качественно!
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи. Оплата точно в срок. Всегда на связи. Рекомендую к работе и сотрудничеству. Спасибо.
$700
10 баллов
7 лет назад
Работа сделана вовремя, в процессе работы даже доработали функционал, который не был заранее предусмотрен, всем советую работать с этой командой.
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи. Оплата точно в срок. Всегда на связи. Рекомендую к работе и сотрудничеству. Спасибо.
$10
10 баллов
7 лет назад
Очень оперативно и качественно. Рассчитываю обратиться по более серьезным задачам теперь.
Ответный отзыв
Прекрасная постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
7 лет назад
Быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
Прекрасная постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Системы управления (CMS)
7 отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
6 отзывов
$20/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
6 отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
$30/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$30/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$50/час
от $800от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга