Inoco

Антон Inoco

 
32 годаРоссия/Тамбов
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Inoco - команда профессионалов в области разработки интернет проектов.

Наша команда занимается профессиональной разработкой Web-сайтов на таких известных системах как 1C-Bitrix и ModX.

Разрабатываем CRM и ERP на фреймворках.

У нас нет посредников, с каждым членом команды можно поговорить онлайн, так и со всей командой сразу.

Оказываем Техническую Поддержку и СЕО-продвижение.

Иноко - Кейсы/Портфолио

Примеры работ по созданию нового дизайна, верстке, устранению ошибок, подключению SEO-блоков.

Вы познакомитесь с нашими некоторыми работами и сможете оценить, как мы смогли исправить сайт или создать новые веб-проекты, ссылки ниже:

Бизнес проекты

Интернет-Магазины

Лендинги

Порталы

Перенос на новую CMS

Продвигаемые проекты (СЕО)

Интеграции различных сервисов

Доработка функционала

Наши контакты:

Скайп inocoweb

Почта [email protected]

Наш сайт inoco.ru

Телефон +7(499)322-79-58

MODXБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Erop86
Егор 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Сайт на MODX (Верстка готового дизайна в шаблон и настройка CMS)
Парни справились с версткой моего диза и натяжкой сайта на MODX на отлично! При среднем бюджете мы получили хороший результат в довольно сжатые сроки. Разработчики постоянно на связи, и в данный момент правят исключительно мои недочёты без повышающих коэффициентов на оплату! В общем, хочу поблагодарить вас и продолжить с вами работать! Рекомендую к сотрудничеству дизайнерам и заказчикам, которые чётко представляют, что они хотят видеть в итоге, и умеют составлять подробное ТЗ, дабы не тратить время таких крутых исполнителей после сдачи проекта, как это делаю я в уже привычном режиме цейтнот... =) PS: Желаю удачи, процветания бизнеса, адекватных заказчиков и таких же хороших сайтов в портфолио, как созданный нашими общими усилиями агрегатор Яндекс.Такси: www.ya-taxist.ru !!!
Постановка задачи практически идеальная, все неточности обсудили без проблем по телефону. Оплата произведена согласно всем договоренностям. Оплачивает работы которые не входили в макеты, что очень Важно, ибо некоторые заказчики начинают исходить слюнями чтобы им сделали бесплатно.
Ответный отзыв
bezreklamy
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$175
10 баллов
7 лет назад
Натянуть новую верстку на движок (MODX)
Ребята отлично работают, все в срок и качественно!
Отличная постановка задачи. Оплата точно в срок. Всегда на связи. Рекомендую к работе и сотрудничеству. Спасибо.
Ответный отзыв
djkjlz777
Владимир 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$700
10 баллов
7 лет назад
Перенести сайт на битрикс
Работа сделана вовремя, в процессе работы даже доработали функционал, который не был заранее предусмотрен, всем советую работать с этой командой.
Отличная постановка задачи. Оплата точно в срок. Всегда на связи. Рекомендую к работе и сотрудничеству. Спасибо.
Ответный отзыв
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
ModX - заменить логотип + правка выделения разделов.
Очень оперативно и качественно. Рассчитываю обратиться по более серьезным задачам теперь.
Прекрасная постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Сделать микроразметку на сайте
Быстро. Рекомендую
Прекрасная постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
7 отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
6 отзывов
$20/час
от $200от 5 дней
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Веб-программирование
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$30/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
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$30/час
от $200от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$30/час
от $100от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$50/час
от $800от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от $500от 7 дней
нет рейтинга
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