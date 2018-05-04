Дизайн со вкусом!
Здравствуйте!
Предлагаю свои услуги по разработке дизайн-макетов (полиграфическая и рекламная продукция), верстке, подготовке макетов в печать.
С удовольствием готова помочь Вам в реализации Вашего проекта:
- дизайн представительской и рекламной полиграфии (визитки, листовки, флаера, постеры, плакаты, бланки, конверты, этикетки, меню, ...);
- дизайн pos-материалов (шелфтокеры, ценники, ценникодержатели, воблеры, стопперы, диспенсеры, флажки, упаковка, декоративные магниты, подставки под кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, календари, открытки, блокноты, линейки, брелоки, закладки и иные сувенирные изделия, распространяемые в местах продаж);
- разработка фирменного стиля организации;
- дизайн баннера, billboard.
Образование: Графический дизайн
Работаю с графическими программами: Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop
Опыт работы: типография полного цикла - более 5 лет
Схема сотрудничества
- Обсуждение деталей, предоставление ТЗ, заполнение брифа (вышлю по запросу).
- Предоплата 30%*. К постоянным заказчикам данный пункт не относится.
- Разработка предварительных вариантов дизайна (от 3-х вариантов).
- Согласование, обсуждение, доработка выбранного варианта.
- Утверждение макета.
- Оплата 70%.
- Передача исходных материалов (превью + рабочий файл + файл готовый к печати).
- Weblancer
- Skipe
Оплата
- Webmoney
- Яндекс Деньги
- Карта Сбербанк России
Буду рада сотрудничеству!
С уважением, Мария!
e-mail: [email protected]
skipe: print-rzn
* Предоплата возвращается только в случае не предоставления мной эскизов по заказу.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Огромное спасибо а работу! Все просто отлично! Работа выполнялась очень быстро, все пожелания учитывались и поучилось даже лучше чем мне представлялось! Буду обязательно еще обращаться и рекомендовать
Ответный отзыв
Все отлично! Только положительные эмоции от сотрудничества, рекомендую! Спасибо за доверие!
$15
10 баллов
5 лет назад
Осталась довольна сотрудничеством.
Ответный отзыв
С Анной очень комфортно и приятно работать. Четко поставленная задача, безупречная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества, рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Андреем! Корректное общение, молниеносная оплата. Рекомендую как отличного заказчика, с которым приятно иметь дело!
$10
10 баллов
6 лет назад
как всегда все идеально) спасибо большое
Ответный отзыв
От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления - с Татьяной легко и приятно работать! Понятное конструктивное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую как надежного заказчика!
$20
10 баллов
7 лет назад
Работаю не первый раз, все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все прекрасно, впрочем, как и всегда! Довольна сотрудничеством на 100%.
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