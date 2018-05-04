FastArt

Мария FastArt

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн со вкусом!

Здравствуйте!

Предлагаю свои услуги по разработке дизайн-макетов (полиграфическая и рекламная продукция), верстке, подготовке макетов в печать. 

С удовольствием готова помочь Вам в реализации Вашего проекта:

  • дизайн представительской и рекламной полиграфии (визитки, листовки, флаера, постеры, плакаты, бланки, конверты, этикетки, меню, ...);
  • дизайн pos-материалов (шелфтокеры, ценники, ценникодержатели, воблеры, стопперы, диспенсеры, флажки, упаковка, декоративные магниты, подставки под кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, календари, открытки, блокноты, линейки, брелоки, закладки и иные сувенирные изделия, распространяемые в местах продаж);
  • разработка фирменного стиля организации;
  • дизайн баннера, billboard.
Работаю ДО ПОЛНОГО СОГЛАСОВАНИЯ!

Образование: Графический дизайн

Работаю с графическими программами: Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop

Опыт работы: типография полного цикла - более 5 лет

Схема сотрудничества

  • Обсуждение деталей, предоставление ТЗ, заполнение брифа (вышлю по запросу).
  • Предоплата 30%*. К постоянным заказчикам данный пункт не относится.
  • Разработка предварительных вариантов дизайна (от 3-х вариантов).
  • Согласование, обсуждение, доработка выбранного варианта.
  • Утверждение макета.
  • Оплата 70%.
  • Передача исходных материалов (превью + рабочий файл + файл готовый к печати).
Общение

  • Weblancer
  • E-mail
  • Skipe

Оплата

  • Webmoney
  • Яндекс Деньги
  • Карта Сбербанк России

Буду рада сотрудничеству!

С уважением, Мария!

e-mail: [email protected]

skipe: print-rzn

* Предоплата возвращается только в случае не предоставления мной эскизов по заказу.

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Отзывы заказчиков

anna-nails
Анна 
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать макет флаеров и визиток
Огромное спасибо а работу! Все просто отлично! Работа выполнялась очень быстро, все пожелания учитывались и поучилось даже лучше чем мне представлялось! Буду обязательно еще обращаться и рекомендовать
Все отлично! Только положительные эмоции от сотрудничества, рекомендую! Спасибо за доверие!
Ответный отзыв
anna-nails
Анна 
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Макет флаера и визитки.
Осталась довольна сотрудничеством.
С Анной очень комфортно и приятно работать. Четко поставленная задача, безупречная оплата. Только положительные эмоции от сотрудничества, рекомендую!
Ответный отзыв
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Гарантийный талон на листовке формата А5
Отличный исполнитель, рекомендую.
Очень понравилось работать с Андреем! Корректное общение, молниеносная оплата. Рекомендую как отличного заказчика, с которым приятно иметь дело!
Ответный отзыв
Tanya_
33 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать сертификат для школы
как всегда все идеально) спасибо большое
От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления - с Татьяной легко и приятно работать! Понятное конструктивное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую как надежного заказчика!
Ответный отзыв
Metmsk
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Картинки для сайта
Работаю не первый раз, все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Все прекрасно, впрочем, как и всегда! Довольна сотрудничеством на 100%.
Ответный отзыв
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