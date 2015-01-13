Tanya_

Татьяна Tanya_

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Остались вопросы? Напишите мне.

Занимаюсь рекламой в: Google.AdWords, Yandex.Direct.

Использую для анализа: Google Analytics, Yandex.Metrika, Istat

Так же выполняю аудит контекстных кампаний.

Опыт: 5 лет  (с 19 мая 2010 года) 

Оплата: 100% предоплата, с помощью Webmoney, перевод Золотая Корона, MoneyGram (для клиентов из России) или карта Visa/MasterCard.

Стоимость:

Настройка РК в одной системе – от 800 грн. (единоразовый платеж)

Настройка РК в 2 системах – от 1200 грн. (на вторую систему, скидка 50%).

Сопровождение РК в течение месяца за 1 систему – от 500 грн. (ежемесячная оплата)

Сроки запуска:

От 2 дней на подготовку материала, который отправляется вам на утверждение.

1 день, на заливку и настройку рекламных кампаний.

Сколько ключевых слов вы получите?

Прорабатывается вся тематика вашего бизнеса, подбираются только целевые ключевые слова. В каждом конкретном случае количество запросов будет разным. Поиск ключевых слов для рекламной кампании, происходит с помощью программы Key Collector. 

При единоразовой настройке, вы получаете:

  • стратегию продвижения вашего сайта;
  • список целевых ключевых слов/местоположений;
  • минус-слова, для повышения CTR и конверсии;
  • тексты объявлений под каждый товар/услугу;
  • настройка рекламной кампании (РК);
  • настройку целей для отслеживания результатов.
При сопровождение РК, вы дополнительно получаете:

  • ежедневный мониторинг;
  • отслеживание результатов РК с помощью Google Analytics, Yandex.Metrika, Istat;
  • оптимизация РК:

    – снижение цены за клик;

    – оптимизация расхода;

    – увеличение CTR;

    – увеличение количество конверсий;

    – снижение цены за конверсию;

    – отключение менее эффективных слов/объявлений/площадок;

    – другое.

  • предложения по использованию дополнительных инструментов

Отзывы заказчиков

mary-k
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Настроить рекламную кампанию Яндекс Директ
-
Четкая задача, оплата вовремя. Рада сотрудничеству. Спасибо.
Ответный отзыв
IgorKIV1
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$161
6 баллов
10 лет назад
Кампании в Яндексе и Google
Компания была создана с огромной задержкой и была абсолютно не рентабельна...
Здравствуйте, Игорь. Спасибо за ваш отзыв, несмотря на то что он отрицательный и не полный. С первого дня, еще до момента подготовки рекламных материалов, я вам сообщила, что ваш сайт по юзабилити плох, открывается полотно товаров, в котором нельзя ничего фильтровать и это отразится существенно на рекламных кампаниях. Мер с вашей стороны не поступило. Была задержка по запуску рекламных кампаний, потому как не настроен был колтрекинг, метрика и аналитикс. Это так же указано в письме http://take.ms/gZX7e. Плюс, 26 марта вы написали, что вам нужны уже примеры РК, хотя я их вам направляла еще 13 марта, но вы их почему-то проигнорировали http://take.ms/XJw2Z К тому же у нас была задержка и по настройке плагина ecommerce для Google Analytics, но задержки были по вине и нашей, так и вашей. Потому давайте не все камни бросать в наш огород. Касательно провала РК, я вам писала: "Подготовила статистику, но прежде чем о ней говорить, хочу обсудить момент: ваши слова "Я сильно сомневаюсь в целесообразности продолжения рекламной компании вашими силами" - тут дело не в силах специалиста, а в том, что вам изначально я говорила касательно вашего сайта, его удобства в плане поиска ассортимента. Вам так же это сообщал Илья. Я понимаю, что большую часть влияет на конверсию заявленная цена товара на рынке, но чтобы добраться до цены, надо ее найти. Если мы не продолжим работу, я пойму и настаивать не стану. К тому же, если дизайн сайта останется прежним, то результат вот не сильно улучшится по контекстным кампаниям,и опять будете недовольны и вы и я. Вы, потому как тратите деньги и не зарабатываете в итоге, я, потому как бьюсь как рыба об лед." Дальше я вам сообщила "Если вы не готовы делать сайт удобным для пользователей, то мы не продолжим работу.", после чего наше с вами общение пропало. Всего доброго и спасибо за такой опыт.
Ответный отзыв
Michail770
Михоэль 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Найти ошибки почему нет звонков по рекламе
Татьяна оперативно откликнулась, нашла ошибки в рекламной кампании Яндекс.Директ. рекомендую
Четкая задача, приятная коммуникация. Спасибо за новый опыт.
Ответный отзыв
Elkom_irina
Ирина 
52 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$107
10 баллов
10 лет назад
Контекст для хостела
С Татьяной работаю уже не в первый раз. Работа сделана достаточно оперативно, нареканий нет. Мои рекомендации.
Как всегда четкая и правильная задача, оплата своевременная. Один из моих любимых клиентов :)
Ответный отзыв
Socialnomics
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта-каталога игр
Профессионализм есть, рекомендую к сотрудничеству.
Сработались на ура :) Отличные ребята, своевременная оплата. Рекомендую сотрудничать.
Ответный отзыв
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Контекстная реклама
27 отзывов(-2)
от $30
от 2 дней
#15