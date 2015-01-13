Занимаюсь рекламой в: Google.AdWords, Yandex.Direct.
Использую для анализа: Google Analytics, Yandex.Metrika, Istat
Так же выполняю аудит контекстных кампаний.
Опыт: 5 лет (с 19 мая 2010 года)
Оплата: 100% предоплата, с помощью Webmoney, перевод Золотая Корона, MoneyGram (для клиентов из России) или карта Visa/MasterCard.
Стоимость:
Настройка РК в одной системе – от 800 грн. (единоразовый платеж)
Настройка РК в 2 системах – от 1200 грн. (на вторую систему, скидка 50%).
Сопровождение РК в течение месяца за 1 систему – от 500 грн. (ежемесячная оплата)
Сроки запуска:
От 2 дней на подготовку материала, который отправляется вам на утверждение.
1 день, на заливку и настройку рекламных кампаний.
Сколько ключевых слов вы получите?
Прорабатывается вся тематика вашего бизнеса, подбираются только целевые ключевые слова. В каждом конкретном случае количество запросов будет разным. Поиск ключевых слов для рекламной кампании, происходит с помощью программы Key Collector.
При единоразовой настройке, вы получаете:
При сопровождение РК, вы дополнительно получаете:
- стратегию продвижения вашего сайта;
- список целевых ключевых слов/местоположений;
- минус-слова, для повышения CTR и конверсии;
- тексты объявлений под каждый товар/услугу;
- настройка рекламной кампании (РК);
- настройку целей для отслеживания результатов.
- ежедневный мониторинг;
- отслеживание результатов РК с помощью Google Analytics, Yandex.Metrika, Istat;
- оптимизация РК:
– снижение цены за клик;
– оптимизация расхода;
– увеличение CTR;
– увеличение количество конверсий;
– снижение цены за конверсию;
– отключение менее эффективных слов/объявлений/площадок;
– другое.
- предложения по использованию дополнительных инструментов
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