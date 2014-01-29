IgorKIV1

Игорь IgorKIV1

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка магазинка на opencart

    $10

    1. когда нет доп товаров цена нормально отображается http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-krovat-kabinet-konstruktor-volna.html стоит добавить товар в модуль в комплекте, так цена исчезает http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-mebel-fabriki-yaroff/krovat-cherdak-malysh.html, и как только наводим мышку на модуль в комплекте, так в поле цена появляется 0 руб ...

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшие доработки и подключение к паре сервисов

    $50

    Магазин на Opencart. необходимо 1. сделать название категорий кликабельными. 2. есть ТЗ по установке плагина CallTouch, необходимо все коды поставить на сайт 3. есть ТЗ по установке плагина enhanced ecommerce ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Донастроить подключение к гугл комерц

    магазин на opencart 1) при добавлении товара в корзину либо увеличении количества единиц товара внутри корзины должен отрабатывать код из файла "ecommerce_add_to_cart". - сделано 2) при удалении товара из корзины, либо уменьшении количества ...

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Кампании в Яндексе и Google

    Необходимо эффективно настроить и вести рекламные кампании в Яндексе и Google. Тематика — мебель(кровати кожаные, детские, чердаки и тд...) Сайт xlmeb.ru В заявках обязательно указывайте стоимость настройки и ведения, сроки, гарантии (если ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редактирование корректировка товаров OpenCart

    $150

    необходимо отредактировать, откорректировать некоторые описания, добавить фото для товаров и категорий... так же добавить на сайты товары. Пишите отклики в проект с ценой за 1. забить товар 2. добавить ...

    Opencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправление работы модуля

    $50

    есть модуль поиск-изображения-для-товара-в-2-клика https://opencartforum.com/files/file/1034-поиск-изображения-для-товара-в-2-клика/ перестал работать поиск через яндекс, а разработчик не выходит на связь с февраля. хотелось бы доработать данный модуль 1. восстановить работу (как мне видится, яндекс изменил формат ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать сайт

    $500

    необходимо: 1. на Опенкарт сделать сайт максимально похожий на 8800matras.ru 2. Корзина и оформление заказа должно быть основано на модуле симпл с картой 3. должен быть установлен модуль картинка в 2 клика ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Запуск управление закрытие ie

    $250

    необходима программа среда разработки vb.net vs2010+ программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком. программа должна 1. по кнопке открывать Internet explorer 10-11 в обычном режиме (кнопка ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Addon к IE11

    Необходима программа среда разработки vb.net vs2010+ программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком. программа должна 1. по кнопке открывать Internet explorer 10–11 в обычном режиме (кнопка ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Vb.net webbrowser утечка памяти

    $100

    есть пример с перехватом события открытия нового окна (приложенный файл) используется стандартный компонент webbrowser язык vb, среда разработки vs2012 проблема заключается в том, что примерно после 20 того открытия дочернего ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    $500

    Необходимо магазин на опенкарт с контентом, максимально похожий на homeme.ru , необходимые модули куплю или уже куплены. желательно переделать под него шаблон файшон , там удобно счетчики вставлять и оплаты и тд...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо 3 магазина на опенкарт

    $1500

    Необходимо 3 магазина на опенкарт с контентом, набор модулей везде приблизительно одинаков, отличия только в дизайне и способе вывода товара, необходимые модули куплю или уже куплены. 1 homeme.ru 2 http://ormatek.com/ ...

    Opencart
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо 3 магазина на опенкарт

    $1500

    необходимо 3 магазина на опенкарт с контентом, набор модулей везде приблизительно одинаков, отличия только в дизайне и способе вывода товара, необходимые модули куплю или уже куплены. 1 homeme.ru 2 http://ormatek.com/ ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Cкрипт расстановки маркеров на gooolev3

    была сделана карта для заказов для google maps api v2 поддержку которой закрыли, надо переписать совсем небольшой скрипт что бы работало c V3 скрипт 1. расставлял точки на карте в соответствии с адресами. ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести с сайта на сайт кнопку и модуль

    есть модуль Buy Together for OpenCart 1.5.x на одном сайте сделано так, что данная кнопка появляется только у товаров с под товарами и по ее нажатию выезжает список подтоваров, который можно оформить и купить ...

    Opencart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить кнопку к модулю

    нужно довить кнопку "Показать все элементы" на сайте kivmebel.ru ммодуль который она скрывает/показывает уже установлен - buy_together_v2 функционал как здесь http://www.mosdommebel.ru/product/dvuhjarusnaja-krovat-orbita-16-vengekrasnyj при наличии элементов кнопка появляется, при нажатии на нее ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Лого сайта, баннер шапки и флв ико

    необходимо сделать лого, банер с лого и надписью "Только качественная мебель" и флв ико в виде стрелки как у sngmebel.ru, по возможности покрасивше и другого цвета делается для сайта kivmebel.ru

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оптимизировать веб сервер

    $100

    есть свежеустановленный веб сервер, необходимо донастроить его, для увеличениЯ производительности и дать инструкции по повторению данной настройки. доступ на сервер по ssh, пароль дам.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Tanya_
33 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$161
7 баллов
10 лет назад
Кампании в Яндексе и Google
Здравствуйте, Игорь. Спасибо за ваш отзыв, несмотря на то что он отрицательный и не полный. С первого дня, еще до момента подготовки рекламных материалов, я вам сообщила, что ваш сайт по юзабилити плох, открывается полотно товаров, в котором нельзя ничего фильтровать и это отразится существенно на рекламных кампаниях. Мер с вашей стороны не поступило. Была задержка по запуску рекламных кампаний, потому как не настроен был колтрекинг, метрика и аналитикс. Это так же указано в письме http://take.ms/gZX7e. Плюс, 26 марта вы написали, что вам нужны уже примеры РК, хотя я их вам направляла еще 13 марта, но вы их почему-то проигнорировали http://take.ms/XJw2Z К тому же у нас была задержка и по настройке плагина ecommerce для Google Analytics, но задержки были по вине и нашей, так и вашей. Потому давайте не все камни бросать в наш огород. Касательно провала РК, я вам писала: "Подготовила статистику, но прежде чем о ней говорить, хочу обсудить момент: ваши слова "Я сильно сомневаюсь в целесообразности продолжения рекламной компании вашими силами" - тут дело не в силах специалиста, а в том, что вам изначально я говорила касательно вашего сайта, его удобства в плане поиска ассортимента. Вам так же это сообщал Илья. Я понимаю, что большую часть влияет на конверсию заявленная цена товара на рынке, но чтобы добраться до цены, надо ее найти. Если мы не продолжим работу, я пойму и настаивать не стану. К тому же, если дизайн сайта останется прежним, то результат вот не сильно улучшится по контекстным кампаниям,и опять будете недовольны и вы и я. Вы, потому как тратите деньги и не зарабатываете в итоге, я, потому как бьюсь как рыба об лед." Дальше я вам сообщила "Если вы не готовы делать сайт удобным для пользователей, то мы не продолжим работу.", после чего наше с вами общение пропало. Всего доброго и спасибо за такой опыт.
Компания была создана с огромной задержкой и была абсолютно не рентабельна...
Ответный отзыв
savenkova0803
33 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Редактирование корректировка товаров OpenCart
Opencart
Все отлично. Четко поставлена задача и своевремеенна
Очень понравилось работать с Ирадой делает быстро, качественно, и вникает в то что делает. всем рекомендую
Ответный отзыв
ammgena
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Небольшие доработки и подключение к паре сервисов
Opencart
Все хорошо, рекомендую. Четко поставленная задача, быстрая оплата. Мои лучшие рекомендации. Буду рад еще по работать.
Понравилось работать с Алексеем, Алексей - представитель очень редкого типа людей, которые работают на качество и доводят дело до конца при этом понимая непонимающего заказчика.
Ответный отзыв
JediDev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Исправление работы модуля
Задача была поставлена конкретно и не менялась в процессе. Оплата мгновенная. В общем отличный заказчик. Рекомендую.
Редкая удача найти честного и профессионального исполнителя. Все как в указано в подписи: Ответственно, быстро, качественно, валидно. Останетесь довольны. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
$500
9 баллов
10 лет назад
Сделать сайт
Opencart
Все отлично, оплата в срок, приятно иметь дела с понимающим человеком.
Все хорошо, но долго.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов