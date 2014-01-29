1. когда нет доп товаров цена нормально отображается http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-krovat-kabinet-konstruktor-volna.html стоит добавить товар в модуль в комплекте, так цена исчезает http://xlmebel.ru/detskaya-mebel/detskaya-mebel-fabriki-yaroff/krovat-cherdak-malysh.html, и как только наводим мышку на модуль в комплекте, так в поле цена появляется 0 руб ...
- $10Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Магазин на Opencart. необходимо 1. сделать название категорий кликабельными. 2. есть ТЗ по установке плагина CallTouch, необходимо все коды поставить на сайт 3. есть ТЗ по установке плагина enhanced ecommerce ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
магазин на opencart 1) при добавлении товара в корзину либо увеличении количества единиц товара внутри корзины должен отрабатывать код из файла "ecommerce_add_to_cart". - сделано 2) при удалении товара из корзины, либо уменьшении количества ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо эффективно настроить и вести рекламные кампании в Яндексе и Google. Тематика — мебель(кровати кожаные, детские, чердаки и тд...) Сайт xlmeb.ru В заявках обязательно указывайте стоимость настройки и ведения, сроки, гарантии (если ...Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $150
необходимо отредактировать, откорректировать некоторые описания, добавить фото для товаров и категорий... так же добавить на сайты товары. Пишите отклики в проект с ценой за 1. забить товар 2. добавить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
есть модуль поиск-изображения-для-товара-в-2-клика https://opencartforum.com/files/file/1034-поиск-изображения-для-товара-в-2-клика/ перестал работать поиск через яндекс, а разработчик не выходит на связь с февраля. хотелось бы доработать данный модуль 1. восстановить работу (как мне видится, яндекс изменил формат ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
необходимо: 1. на Опенкарт сделать сайт максимально похожий на 8800matras.ru 2. Корзина и оформление заказа должно быть основано на модуле симпл с картой 3. должен быть установлен модуль картинка в 2 клика ...Завершен11 лет назад
- $250
необходима программа среда разработки vb.net vs2010+ программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком. программа должна 1. по кнопке открывать Internet explorer 10-11 в обычном режиме (кнопка ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходима программа среда разработки vb.net vs2010+ программа состоит из диалогового окна с 7 кнопками, текстовым полем ввода и списком. программа должна 1. по кнопке открывать Internet explorer 10–11 в обычном режиме (кнопка ...Системное программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
есть пример с перехватом события открытия нового окна (приложенный файл) используется стандартный компонент webbrowser язык vb, среда разработки vs2012 проблема заключается в том, что примерно после 20 того открытия дочернего ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо магазин на опенкарт с контентом, максимально похожий на homeme.ru , необходимые модули куплю или уже куплены. желательно переделать под него шаблон файшон , там удобно счетчики вставлять и оплаты и тд...Закрыт11 лет назад
- $1500
Необходимо 3 магазина на опенкарт с контентом, набор модулей везде приблизительно одинаков, отличия только в дизайне и способе вывода товара, необходимые модули куплю или уже куплены. 1 homeme.ru 2 http://ormatek.com/ ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1500
необходимо 3 магазина на опенкарт с контентом, набор модулей везде приблизительно одинаков, отличия только в дизайне и способе вывода товара, необходимые модули куплю или уже куплены. 1 homeme.ru 2 http://ormatek.com/ ...Завершен11 лет назад
- $400
Есть несколько задач 1. восстановить работу скрипта по отображению карты + подправить работу (PHP+Virtuemart+joomla + google maps api) 2. переписать данный скрипт для работы с opencart (php+opencart+ google maps api + php exel) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
была сделана карта для заказов для google maps api v2 поддержку которой закрыли, надо переписать совсем небольшой скрипт что бы работало c V3 скрипт 1. расставлял точки на карте в соответствии с адресами. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
есть модуль Buy Together for OpenCart 1.5.x на одном сайте сделано так, что данная кнопка появляется только у товаров с под товарами и по ее нажатию выезжает список подтоваров, который можно оформить и купить ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
нужно довить кнопку "Показать все элементы" на сайте kivmebel.ru ммодуль который она скрывает/показывает уже установлен - buy_together_v2 функционал как здесь http://www.mosdommebel.ru/product/dvuhjarusnaja-krovat-orbita-16-vengekrasnyj при наличии элементов кнопка появляется, при нажатии на нее ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
необходимо 20 отзывов по 2-3 в неделю на яндекс маркете. оплата по 5 отзывов 400 руб за отзыв.Контекстная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад
необходимо сделать лого, банер с лого и надписью "Только качественная мебель" и флв ико в виде стрелки как у sngmebel.ru, по возможности покрасивше и другого цвета делается для сайта kivmebel.ruБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
есть свежеустановленный веб сервер, необходимо донастроить его, для увеличениЯ производительности и дать инструкции по повторению данной настройки. доступ на сервер по ssh, пароль дам.Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад