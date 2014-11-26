необходимо:

1. на Опенкарт сделать сайт максимально похожий на 8800matras.ru

2. Корзина и оформление заказа должно быть основано на модуле симпл с картой

3. должен быть установлен модуль картинка в 2 клика

4. должны быть сделаны фильтры по опциям матрасов и кроватей а так же по цене.

5. полностью скопирован контенет включая опции товаров (размеры, цены, фабрики, описания ...)

модули какие то есть, если надо, то куплю.