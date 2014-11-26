Сделать сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен15 заявок327 просмотров

необходимо:

1. на Опенкарт сделать сайт максимально похожий на 8800matras.ru

2. Корзина и оформление заказа должно быть основано на модуле симпл с картой

3. должен быть установлен модуль картинка в 2 клика

4. должны быть сделаны фильтры по опциям матрасов и кроватей а так же по цене.

5. полностью скопирован контенет включая опции товаров (размеры, цены, фабрики, описания ...)

модули какие то есть, если надо, то куплю.

Opencart
11 лет назад
IgorKIV1
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
11 лет назад
$500
11 дней
Все хорошо, но долго.
Все отлично, оплата в срок, приятно иметь дела с понимающим человеком.

Заявки фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
11 лет назад

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