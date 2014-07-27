Ищем опытного специалиста, с опытом разработки интернет-магазинов который на примере сайта http://svost.ru/contacts/ сделает анологичный.Домен уже есть.функционал должен быть таким же как http://svost.ru/contacts/ (сервис управления, ключивые слова для поискавиков)
Создать ИнтернетМагазин под ключ
Дизайн уже есть нужно сверстать и посадить на cms ( ваши предложения какую) настроить + нополнить товарами ( товаров больше 30 000 шт. - они все в xls файле - тоесть сделать импорт ... + подружить его с Я.Маркет...
ну и по мелочи ...
Вашие примерные цены и сроки .. ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ Фрилансеры! ( пишите движок и чем он хорош )
Заявки фрилансеров
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