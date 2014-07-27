Создать ИнтернетМагазин под ключ

Дизайн уже есть нужно сверстать и посадить на cms ( ваши предложения какую) настроить + нополнить товарами ( товаров больше 30 000 шт. - они все в xls файле - тоесть сделать импорт ... + подружить его с Я.Маркет...

ну и по мелочи ...

Вашие примерные цены и сроки .. ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ Фрилансеры! ( пишите движок и чем он хорош )