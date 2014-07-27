Создать ИнтернетМагазин под ключ

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Закрыт24 заявки293 просмотра

Дизайн уже есть нужно сверстать и посадить на cms ( ваши предложения какую) настроить + нополнить товарами ( товаров больше 30 000 шт. - они все в xls файле - тоесть сделать импорт ... + подружить его с Я.Маркет...

ну и по мелочи ...

Вашие примерные цены и сроки .. ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ Фрилансеры! ( пишите движок и чем он хорош )

11 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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